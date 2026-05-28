港鐵聯乘香港故宮博物館推古埃及主題巡展 人氣法老貓與鐵仔走訪9個車站及商場

港鐵與香港故宮文化博物館展開跨界合作，由今日（28日）起至8月底推出《當鐵仔遇上法老貓—古埃及文明奇遇》主題巡展。是次巡展以尼羅河為靈感，由香港站啟航，港鐵吉祥物「鐵仔」將化身「法老」，聯同博物館「古埃及文明大展—埃及博物館珍藏」的「法老貓」，走訪9個港鐵車站及商場，打造一條橫跨多個社區的文化探索路綫。

互動裝置轉換名字為古埃及象形文字

主題巡展由香港站率先啟航，車站化身期間限定的古埃及神殿場景，由1.4米高的「法老鐵仔」和「法老貓」領航，帶領乘客走進主題列車車廂和巨型金字塔裝置。現場更設有聖書體互動裝置，讓參加者將名字轉換成古埃及象形文字（聖書體），親身體驗古埃及書寫文化的獨特魅力。其他站點包括金鐘站、中環站、香港西九龍站、紅磡站、九龍塘站、九龍灣站，並延伸至港鐵旗下兩大商場ELEMENTS圓方及青衣城，將車站及商場串連成一條文化探索路綫。其中，「高鐵隊長」亦換上帥氣的法老裝束，於高鐵香港西九龍站登場，與圖坦卡門法老貓一同迎接乘客。

深圳地鐵設主題裝置及打卡點

此外，港鐵參與營運的深圳市軌道交通四號綫的觀瀾湖站，及十三號綫的深圳灣口岸站亦設立主題裝置及打卡點，讓跨境旅客與深圳市民一同參與這場古埃及文明奇遇。

港鐵：當法老鐵仔遇上法老貓 增添趣味

港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿表示，很高興與香港故宮文化博物館合作，將古埃及文明帶進社區。她指，當法老鐵仔遇上法老貓，這對新拍檔不只為大眾旅程增添趣味，同時鼓勵市民及旅客沿着文化探索路綫走訪不同港鐵車站及商場，重塑古埃及文明的神秘魅力，為每段旅程增添姿彩。

吳志華：將博物館展覽體驗延伸至城市不同角落

香港故宫文化博物館館長吳志華表示，透過港鐵完善的鐵路及商場網絡，這次聯乘活動可以將博物館的文化展覽體驗從館內延伸至城市不同角落。借着法老鐵仔與法老貓的奇妙旅程，主題巡展中的古埃及珍貴文物得以與多個港鐵車站及商場所在社區的故事巧妙連結，讓跨越千年的古埃及文明走近本地觀眾及來自世界各地的旅客。

港鐵聯博物館推多款限定紀念品

另外，港鐵聯同博物館推出多款限定紀念品，設計融合古埃及文化元素及鐵路特色。當中一大亮點為「法老鐵仔 × 法老貓」限量版禮盒，內含法老鐵仔及法老貓咪毛絨掛件，並配以車長名牌、馬賽克風掛扣等裝飾配件，增添收藏樂趣，可供市民換購。另備有限量版非賣品「法老貓」、「法老鐵仔」及「法老高鐵隊長」特別版透扇，供市民憑指定消費換領。

記者：蔡思宇

攝影：劉駿軒