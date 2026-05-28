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中大與兩機構合作推防暑計劃 助長者裝風扇冷氣 明年推抗熱服務指引

社會
更新時間：17:15 2026-05-28 HKT
發佈時間：17:15 2026-05-28 HKT

夏日炎炎，體弱長者健康風險倍增。香港中文大學賽馬會老年學研究所與兩所機構合作，由前年起推出為期三年的「熱島。熱不倒」計劃，分別於油尖旺區及觀塘區為長者提供抗熱支援服務，為數百位受影響長者提供家居改裝服務，包括加裝冷氣等。另外，研究所亦將根據計劃成果，於明年發表相關的社區服務指引，供政府、社福機構參考。

計劃為中高風險人士提供支援  提供「社區暑熱地圖」

計劃共同首席研究員黎子俊指出，全球暖化問題持續，本港酷熱天氣及熱夜日數由2004年起不斷上升。極端酷熱天氣可令人脫水、頭暈，嚴重者會中暑，而65歲以上長者、慢性病患者等更是高危人士。不過以往社福機構較多集中為長者提供寒冬支援，而夏天的防暑支援卻不多，故希望透過計劃協助長者。計劃會根據長者的年齡、是否獨居、健康情況等等，優先為中高風險人士提供支援，包括提供「社區暑熱地圖」，標示出社區中較陰涼的地方；提供風險評估和介入服務等等。

接受服務長者平均77歲  優先支援居住環境較差者

他續指，計劃推出至今已有兩年，接受服務的長者平均年齡達77歲。據目前經驗，室內的高溫同樣可構成健康風險，因此應優先支援居住環境較差的長者等高危人士。簡單介入，例如上門探訪、提供降溫物資等已可有效改善長者應對暑熱的能力。明年研究團隊將整合今次計劃的經驗，發表一套有關應對酷熱的社區服務指引，供政府部門及社福機構採用。

紅十字會與區內餐廳合作 提供位置供長者避暑

香港紅十字會是合辦有關計劃的機構之一，主要負責油尖旺區服務。紅會註冊護士蘇嘉耀就指出，本港有近四分之一的劏房位於油尖旺區，近兩成區內居民年屆65歲或以上，反映酷熱風險問題在區內尤為嚴峻。而計劃下，紅十字會就與區內餐廳合作，讓餐廳提供位置供長者避暑；並聯同社區組織「洗樓」探訪，為長者提供冰巾、帽子等抗熱物資。另外，按家訪情況，機構亦為約500至600宗個案，提供輕微至大型家居改善服務，包括加裝窗簾、裝冷氣等。

長者對酷熱天氣認知不足  66%室內溫度高於28度

蘇提到，據前線人員觀察，不少長者對酷熱天氣認知不足，亦缺乏防暑知識。同時，個案中有一成（65宗）為劏房，當中有6成半室內濕度高於建議濕度（即70%），當中有66%室內溫度高於28度。他解釋，劏房環境擁擠、通風欠佳，室內氣溫及濕度亦會較高，而機構的義工亦較難為相關單位提供家居改裝服務。不過他亦相信，隨《簡樸房條例》實施，未來簡樸房需設有可打開的窗戶，將有助改善相關單位的環境。

記者：伍萬庭
攝影：盧江球
 

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