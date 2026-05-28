將軍澳堆填區太陽能發電場啓用 年產電力足夠360戶使用 李家超：為碳中和目標注入新動力

「將軍澳新界東南堆填區太陽能發電場」正式啟用。項目佔地約14萬平方呎，設置約1,850塊太陽能板，每年可生產約120萬度電力，足以滿足約360戶家庭的用電需求，相當於每年減少約53萬公斤碳排放，減碳效果等同種植約2萬棵樹木。

李家超：政府會全力為可持續發展創造條件

太陽能發電場由威立雅、新鴻基地產及中信泰富成立的聯營公司「翠谷工程有限公司」負責營運，是全港首個加入「上網電價計劃」的堆填區太陽能發電場，屬同類項目之冠。項目今日（28日）舉行啟用儀式，由行政長官李家超透過視像致辭祝賀，並邀得環境及生態局局長謝展寰、環境保護署署長徐浩光、威立雅亞太區行政總裁葛文盛、威立雅香港與澳門行政總裁鮑智雅、新地執行董事郭基泓、新地執行董事馮玉麟，以及中信泰富副總裁郭家驊一同擔任主禮嘉賓。

李家超表示，太陽能發電場項目的投資方來自內地、外國與香港的企業，不但為香港可再生能源發展貢獻力量，更為本港邁向2050年前實現「碳中和」的目標注入新動力；期待項目啟用後，再生能源效益持續顯著，為香港探索可再生能源提供更多機遇。他指，政府會全力為可持續發展創造條件，同時推動市場投入資源，企業帶來技術，合力把理念變成落地的工程，「這份有為政府與高效市場的結合，正是香港推動能源轉型的關鍵所在。」

郭基泓：項目位於堆填區斜坡可說是因地制宜、地盡其用

環境局局長謝展寰表示，項目不單是公私營機構協同推進香港轉型的例子，也是本港邁向「淨零發電」和「碳中和」的里程碑。他指，政府積極對接國家「十五五」規劃，會繼續基於安全、可靠、合理價格和環保表現四個能源政策目標，逐步增加使用零碳能源發電，減低依賴化石燃料。

新地執行董事郭基泓表示，項目位於已修復堆填區斜坡上，可說是因地制宜、地盡其用，同步實現建築廢物處理、沼氣收集及利用及太陽能發電。他又說，以目前所在的堆填區為例，已修復部分達80公頃，惟現時僅使用約14萬平方呎，不足2%，可見仍有充足空間安裝更多太陽能板，「可借鑒此先導項目的成功經驗，更有效善用堆填區的其餘土地資源。只要政府進一步提供更多鼓勵措施，業界定必積極響應，攜手推動相關發展。」

威立雅亞太區行政總裁葛文盛表示，項目彰顯只要秉持創新精神、各界齊心協力，便能將被忽視的基建設施，化為極具價值的資產。為推動低碳意識，啟用禮結束後，來自兩間小學的學生亦獲安排參加太陽能發電場導賞團及講座。

記者：蕭博禧

攝影：汪旭峰