非禮強姦未成年繼女再威脅索償50萬元 47歲跨境司機5罪成重囚13年

47歲跨境司機12年前到廣東度假時非禮13歲繼女，其後變本加厲，更在住所強姦繼女，直至2021年2人爭執後，繼女向男友透露而揭發事件，跨境司機再威脅繼女稱因此收入受損會索償50萬元。繼父早前承認妨礙司法公正罪，受審後被裁定非禮強姦等4罪成，法官李素蘭今日於高等法院判刑指被告嚴重違反誠信，重判監禁13年，指事主事後患上創傷後壓力症候群，遭母親遷怒，斷絕聯絡再於庭上否認指控更令事主心碎。

事主告知母親遭遇反被遷怒

被告P.S.承認1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，受審後被裁定2項非禮、1項向16歲以下兒童作出猥褻行為及1項強姦罪成，1項強姦罪脫。

李官引述創傷報告指事主患上創傷後壓力症候群，長期驚恐、惱怒、發惡夢，表現逃避，時會憶起案發經過，感到焦慮受壓，情緒受困。李官續指東窗事發後，事主勇於告知母親，豈料未獲對方保護之餘更遷怒自己，斷絕聯絡，撤去所有學業財政支援，母親再於庭上否認事主指控，不相信其說法，令事主心碎。李官提到然而事主已經重過新生，被告重犯機會低。

威脅索款50萬並要求中止案件

李官判刑指案情嚴重，2人以父女相稱，年紀相差21年，事主13歲起遭被告侵犯，14歲起遭被告強姦，案發時未成年無法自保。李官認為被告身為繼父，與事主同住，被對方形容為帶權威的嚴父，完全主宰事主生活，犯案嚴重違反誠信，而事主多年來三緘其口，被告卻佯作一切如常，繼續從中取利，從未使用過安全套。

李官提到妨礙司法公正罪中，強姦罪本已嚴重，被告明知事主會出庭指證自己，還向對方稱自己會因此收入受損，不應提控，在事主無力支付之時威脅會索償50萬元收入損失，間接指控事主說法失實，要求中止案件，加劇事主傷痛李官以監禁2年至4年為非禮等罪量刑起點，而強姦罪則重判監禁12年，部份刑期同期執行，共囚13年。

案件編號：HCCC241/2025

法庭記者：陳子豪