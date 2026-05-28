網媒Channel C老闆涉拖欠薪金16.1萬元遭票控 8月再訊待商討不提證供起訴

網媒「Channel C」去年開始停止營運，負責營運媒體的藝園媒體製作有限公司代表陳智行，涉嫌拖欠3名僱員數月的薪金，涉款金額約16.1萬港元，遭勞工處票控沒有在到期日內支付工資等5罪。案件今在西九龍裁判法院進行審前覆核，陳智行自行出庭應訊，透露其銀行戶口遭執法部門凍結，陳智行向法庭申請押後至8月20日再訊，待與律政司商討不提證供起訴，獲裁判官熊雪如批准。

稱銀行戶口遭凍結無法出糧

陳智行透露，本案牽涉的3名前員工已透過勞資審裁處的破欠基金申請賠償，他坦言「我唔能夠出糧嘅原因，係執法部門凍結哂我所有銀行帳戶」。陳智行表示，現在任職網約車司機，向法庭申請押後至8月20日再訊，待向律政司商討不提證供起訴，獲裁判官熊雪如批准。

控方透露，案件本排期今日作審前覆核，料審訊會傳召3名涉案前員工作供，申請押後案件待準備公司開戶文件的銀行家誓章。

被控沒有在到期日內支付工資等5罪

被告陳智行，遭勞工處票控沒有在到期日內支付工資、沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資共5罪。控罪指，被告於2025年4月22日於葵涌，是一法團藝園媒體製作有限公司的經理、秘書或其他類似的人員，該法團故意及無合理辯解，而沒有在切實可行範圍內盡快在其僱員劉潤洲及何世聰的工資期最後一天完結後7天內，支付劉在2025年1月1日至3月31日共11萬港元的工資、何在同年3月1日至31日共1.3萬港元的工資，而該法團所犯的罪行，是在被告的同意或縱容下犯有的，或歸因於被告本身的疏忽。

被告另被指於同日同地，沒有在切實可行範圍內盡快在其僱員麥浩霆的僱傭合的終止後7天內，支付麥在2025年1月1日至1月31日期間的工資，款額為3.8萬港元，而該法團所犯的罪行，是在被告的同意或縱容下犯有的，或歸因於被告本身的疏忽。

案件編號：WKS18564-18568/2025

法庭記者：黃巧兒