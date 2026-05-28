房委會第三季推「特快公屋編配」 首次一併推售綠置居及租置單位

香港房屋委員會（房委會）宣布，將於今年（2026年）第三季推出「特快公屋編配計劃」（2026）暨「重售綠表置居計劃單位及租者置其屋計劃回收單位」。合資格的公屋申請者除可藉此獲得提早入住公屋的機會外，更有望選購資助出售房屋，提早實現置業「上車」。

房委會於今年5月通過決議，在今年的「特快公屋編配計劃」中，推售三個綠置居發展項目，包括高宏苑、錦柏苑及宏緻苑中未售出及因買賣協議撤銷而收回的綠置居甲類單位，以及於早前銷售計劃結束後未售出的租置計劃回收單位。此舉旨在豐富現有房屋階梯，為公屋申請者提供向上流動的置業機會。

一份申請兩種選擇 免收申請費

是次計劃有「一份申請，兩種選擇」的靈活安排。申請者只需遞交一份申請表，便有機會在「特快公屋編配計劃」（2026）可供揀選單位名單中，視乎選樓時單位的實際供應情況，選擇租住一個公屋單位，或選購綠置居或租置計劃回收單位。無論申請者最終選擇租住公屋抑或購買資助單位，均無須繳付任何申請費用。

綠置居售價維持2024年水平

在單位售價方面，上述三個綠置居發展項目的售價將維持在「綠置居2024」的水平。至於租置計劃回收單位，其推售售價將根據兩年一度的定價檢討結果釐定，最新售價將於計劃期內維持不變，確保定價在市民可負擔範圍內。

第三季發邀請信 一站式揀樓

「特快公屋編配計劃」（2026）將於今年第三季開始接受申請及揀樓，屆時揀樓程序將採用「一站式」方式進行，以簡化流程。房委會將於第三季向所有合資格的公屋申請者發出邀請信。