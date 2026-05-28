於同學家中浴室偷裝攝錄鏡頭 18歲男生認罪稱「惡作劇」候懲

18歲男生去年5月到同學家中晚飯時，擅自在男同學家中浴室內安裝攝錄鏡頭。同學母親事後發現鏡頭，揭發事件及報警，涉案男生警誡下承認出於「惡作劇」犯案，他今於觀塘裁判法院承認窺淫罪。署理主任裁判官鍾明新指案情嚴重，非常有可能判處監禁式刑罰，押後案件至6月11日再訊，期間被告須還押，以待索取更生中心及勞教中心報告等。

偷裝攝錄鏡頭當晚因無電而關閉

被告梁逸晞，承認一項窺淫罪。案情指，被告和事主案發時為同學，去年5月他受事主邀請到其將軍澳住所吃晚飯，期間被告擅自在浴室內安裝攝錄鏡頭。兩日後，事主的母親發現該鏡頭，於是報警。警方調查後拘捕被告，他在家長陪同下接受警誡，他承認犯案，稱進行惡作劇；涉案攝錄鏡頭當晚因電量不足而關閉，故沒有拍攝到任何私密影像。

求情稱無意拍私密影像不獲法庭接納

辯方求情指被告無意拍攝私密影像，但鍾官不接納此說法，指涉案鏡頭安裝在浴室，鏡頭沒有拍攝到私密影像只是僥倖。鍾官指案情嚴重，非常有可能判處監禁式刑罰，決定先索取更生中心、勞教中心、青少年罪犯評估專案小組、心理及精神醫生科報告，另考慮到辯方求情，再為被告索取感化和社會服務令報告。案件押後至6月11日判刑，期間被告須還押。

案件編號：KTCC2118/2025

法庭記者：王仁昌