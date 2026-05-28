司法機構擬未來一年內設香港國際商事法庭 專理跨境商業糾紛

司法機構今日（28日）宣布，計劃在未來一年內設立「香港國際商事法庭」，作為高等法院轄下的專責分庭。新法庭旨在審理複雜及涉案金額巨大的國際和跨境商業糾紛，冀進一步鞏固香港作為國際金融中心及國際爭議解決樞紐的地位，並配合國家「十五五」規劃的發展。

專責處理複雜跨境糾紛 完善現有爭議解決架構

司法機構指，設立香港國際商事法庭標誌着香港司法制度在「一國兩制」原則下的重大發展。隨着國際和跨境商業活動蓬勃發展，各界對設立專責法庭以處理複雜法律及事實問題的需求殷切。新法庭透過度身訂造的法庭程序及常規，提升處理糾紛的靈活性與效率，同時維護以普通法為本的香港法律制度核心價值。

新法庭將使香港現有爭議解決架構更臻完善，連同仲裁和調解，為從事國際和跨境商業活動的各方提供全面且多元化的方案。其司法程序具備多項顯著優勢，包括具透明度與權威性的司法裁定、有系統的上訴程序，以及具確定性的判決執行機制，當中包括在相關的相互安排下，判決可在內地得以承認和執行。

「香港國際商事法庭」將作為高等法院轄下的專責分庭。資料圖片

邀海外法官專案參與 廣泛運用科技提升效率

案件將由具備豐富商事法經驗的本地法官審理。法庭亦可按現行法律框架，邀請其他普通法司法管轄區的傑出資深法官或法律執業者，以專案方式參與審理；在適當情況下，亦可邀請裁判委員及專家協助處理不同的專門範疇。此舉有助提升法庭的專業水平與國際聲望，確保判例既遵循國際最佳做法，亦堅實地以香港法律為基礎。

作為高等法院轄下的法庭，《高等法院條例》及《高等法院規則》已為新法庭提供所需的法律框架。司法機構將發布專用實務指示，訂明管轄範圍內的案件類別及詳細程序，內容涵蓋簡化訴訟程序、提供更靈活的上訴機制，以確保案件和上訴得到及時處理。

高等法院大樓將撥出其中一層供香港國際商事法庭專用。為配合案件的國際性及跨司法管轄區特點，法庭將廣泛運用科技，包括遙距聆訊、電子存檔、電子文件冊及以語音轉換文字技術製作謄本，以期提高司法效率。司法機構目標於未來一年內正式設立該法庭，目前正進行籌備工作，並將適時就相關事宜諮詢持份者，尤其是法律界人士。