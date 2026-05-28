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申高才通內地男涉管有虛假大學證書罪脫 官指僅文件內容虛假不足以構成犯罪元素

社會
更新時間：10:28 2026-05-28 HKT
發佈時間：10:28 2026-05-28 HKT

38歲持雙程證男子涉於去年透過「高才通」來港時，遭入境處職員截查時，被揭管有看似由基輔國立經貿大學（香港校區）發出的虛假學歷文件副本，經教育局調查後發現該校從未在局方註冊。男子早前否認管有虛假文書罪受審，裁判官施祖堯今早在西九龍裁判法院裁決時指，根據終審庭對虛假文書中「虛假」的詮釋，即使被告的學歷文件副本內容屬虛假，未能證明文件簽署人的身分、權限及訂立文件日期為虛假，就不屬於製作上的虛假，不足以入罪，故判被告罪名不成立。

被告李志成，被控於2025年6月8日在香港，明知或相信有關虛假文書，即一份看來是由「基輔國立經貿大學（香港校區）」發出的學歷文件副本，屬於虛假，而在無合法權限或解釋下保管或控制該文書。

案件編號：STCC2264/2025
法庭記者：黃巧兒

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