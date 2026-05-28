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天文台｜今午氣溫升至最高33.4℃ 明天市區最高溫或達35℃ 新界區再高一至兩度

社會
更新時間：10:23 2026-05-28 HKT
發佈時間：10:23 2026-05-28 HKT

高空反氣旋會在今明兩日為廣東帶來極端酷熱的天氣。天文台數據顯示，天文台下午2時12分錄得最高氣溫升至33.4度，今年以來最高，上水更一度達36.9度。預料明日(29日)日間極端酷熱，新界氣溫達36、37度，稍後有幾陣驟雨及雷暴。

酷熱天氣警告持續。今日下午極端酷熱，最高氣溫約35度。根據天文台9天天氣預報，明天部分時間有陽光。日間極端酷熱，市區氣溫介乎28至35度，稍後有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。

展望星期六及星期日，仍有幾陣驟雨，高溫天氣緩解。周六(30日)最低氣溫27度，最高氣溫30度，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。初時驟雨較多；周日(31日)氣溫介乎27至31度，部分時間有陽光，有幾陣驟雨。

天文台又預料，隨後兩三日部分時間有陽光，日間炎熱。下周一至五均有雨，最高氣溫同樣是32度。
 

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