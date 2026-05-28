古洞北擬建劍擊優先體育館 體育專員蔡健斌：主攻大型賽事及初級訓練 座位可靈活增至2000個

政府擬以99.6億元在古洞北新發展區第29區興建聯用綜合大樓及聯用辦公大樓。擬議工程包括興建1座辦公大樓和1座聯用大樓，當中包括1間體育館，館內將提供1個用作劍擊訓練及比賽的多用途主場館。體育專員蔡健斌今早就劍擊館的定位等作出解釋。他強調，該場館的定位非常清晰，主要用於舉辦大型賽事，初級分齡訓練亦可優先使用，是「劍擊優先」的多用途體育館。他指出，場館落成後將設有一千個固定座位，亦可根據賽事規模增加臨時座位，期望透過集中存放和設置劍擊器材，大幅減少業界過往在不同場館之間搬運物資的龐大成本與時間。

靈活調配座位滿足不同規模賽事

蔡健斌今早(28日)在電台節目表示，根據過往經驗，在亞洲國際博覽館舉行的國際劍聯花劍世界盃，總觀眾人數約為2700人，反映一般大型賽事的觀眾規模大約在2000人左右。因此，古洞北的劍擊場館將配備1000個固定座位，同時可使用可收合的座椅增加座位數目，屆時可因應實際比賽規模，額外增設數百至1000個可收合的臨時座位，相信足以應付部分國際賽事，若是更大型的國際賽事，可選擇到啟德體藝館或亞洲博覽館舉行。

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集中器材免卻跨區搬運之苦

對於業界期望專用館能省卻重複鋪設劍道及計分器的繁瑣工序，蔡健斌指出，目前本港的劍擊賽事及訓練，主要分散在香港公園、坑口及天水圍等最少五個體育館進行，每次均需要跨區搬運大量器材。未來古洞北場館落成後，所有相關的專業設備都會統一存放在該大樓內。即使因應訓練或比賽需要而重新佈置場地，主辦方亦能省卻長途搬運的物流時間及開支，大大提升籌辦賽事的效率並降低成本。

國際賽事在綜合體育館進行

蔡健斌表示，在設計過程中曾與中國香港劍擊總會溝通，並參考了全球不同地方的經驗，發現國際間極少有純粹的劍擊專用主場館。他舉例指出，杭州亞運的劍擊項目是在當地一所大學的體育館內進行，並舉例下月在法國舉行的歐洲錦標賽，同樣會於一個設有約500個座位的體育館內鋪設賽道舉行。

持續加強與業界溝通深化細節

至於場館的具體造價，蔡健斌回應指，由於劍擊場館只佔整棟逾三十層高的聯用綜合大樓其中一部分，現階段項目正以招標形式進行，故暫時未能提供單一場館的精準造價估算。

蔡健斌亦透露，會持續與中國香港劍擊總會及相關立法會議員保持恆常溝通，並表示隨後會聯同康文署與劍擊總會代表舉行會議，進一步深化落實主場館及兩個副館的各項細節，確保設施能切實造福本港體育界。

