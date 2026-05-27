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華貴邨粥品店「粥福里」牛肉粥含二氧化硫 食安中心指令停售及棄置相關原材料

社會
更新時間：21:58 2026-05-27 HKT
發佈時間：21:58 2026-05-27 HKT

食物環境衞生署食物安全中心今日（27日）公布，中心透過恆常食物監測計劃，從香港仔華貴邨一持牌普通食肆檢取該牛肉粥樣本進行化驗。結果顯示，樣本含百萬分之六百八十的二氧化硫。違反《食物內防腐劑規例》（第132BD章）（《規例》）防腐劑含量的規定，正跟進事件。據了解，涉及食肆為華貴邨華貴坊地下21號舖的粥福里。

發言人續說，中心已知會涉事食肆上述違規事項，並指令其即時停售有關產品及棄置相關原材料。根據《規例》，若違反相關防腐劑規定，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。中心會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物，但根據《規例》不得用於新鮮或冰鮮肉類。個別販商為使肉類色澤更鮮明，會違法在肉類中添加二氧化硫。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

   

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