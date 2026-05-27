西沙「GO PARK Aqua」全新夏日玩樂體驗亮相 首創「FIAT海上跑車」/浪漫海景婚禮/海景露營等 實踐「無處不旅遊」

位於西沙的GO PARK 水上活動中心 Aqua 今日（27日）率先亮相新設的玩樂場地，集水上運動、戶外活動、海島深度遊與生態體驗，化身為西沙探索基地，帶領市民與旅客深入了解西沙一帶的文化、生態與歷史故事，冀善用海灣及島嶼資源，以推動「無處不旅遊」。

地理優勢宜四季出海 增設三大帆船體驗

GO PARK Sports 總監朱國庭表示，該處的海灣因地理位置可避季候風影響，四季均適合舉辦不同水上活動。為了讓公眾盡情探索水上運動的樂趣，今年新增3大帆船種類體驗，包括小帆船、雙體船及賽艇；亦有提供適合各種年齡及程度的專業水上運動常規課程與多元化的水上探索之旅，當中獨木舟、直立板、尾波滑水、新興的風翼衝浪及龍舟等，自開幕以來大受公眾歡迎。

除了增設水上活動，GO PARK Sports 今年亦特意打造享有海景的特色場地，包括有海景露營、草地Brunch、Live Band及泳池充氣酒吧，亦可舉行海景婚禮、生日活動和音樂會，更有「FIAT海上跑車」的隱世沙洲體驗，可吸引本地市民及旅客到訪，讓一家大小都能在大自然裏尋獲快樂。朱國庭稱，若能持續引入新活動，將有助激活一帶西貢片區，帶動周邊的漁民、餐飲及小店生意。

深度生態遊受歡迎 6月推榕樹澳龍蝦導賞

近年本港生態旅遊漸受關注，西沙周邊亦擁有眾多自然景點。GO PARK Sports 社區經理許瑋森介紹，中心於去年開設「海岸線深度遊」導賞團，其中深涌、大埔三門仔的導賞團「漁村生態發現之旅」在去年10月開團，共吸引逾500人參加，反應熱烈，「除了帶參加者參觀魚排養殖，亦示範如何手織泥鯭籠，也有漁民導賞員解說漁村歷史，深入了解本地的獨特漁業文化；更有客家文化主題的導賞團，可品嘗客家菜、製作和品嚐茶果。」

她亦預告，下月將推出「榕樹澳龍蝦導賞魚排之旅」，重點參觀港產專利軟殼龍蝦與海膽養殖場，參加者更能親手餵飼海產及品嚐養殖場直送海鮮，包括擁獨有專利的「軟殼龍蝦湯」、「清蒸青龍蝦」，更有全球首創、鹹甜衝擊的「軟殼龍蝦意式雪糕」等。而深涌亦於8月起舉辦石板烤薄餅工作坊和文青藍染工作坊、9月起可製作果醬；於10月起舉辦豪華露營、田野燒烤，場內提供冷氣及沖涼設施，讓參加者享受夏日露營。

記者：何姵妤

攝影：汪旭峰