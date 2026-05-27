葡萄酒展Vinexpo Asia會展連辦三日 主辦方讚香港免稅優勢助拓亞洲市場

「Vinexpo Asia」一連三日於香港會議展覽中心舉行，吸引38個國家的參展商參加。主辦方指香港免稅優勢及長久合作關係是選擇在港舉辦展覽的關鍵，相信香港復蘇步伐雖緩慢，但目前整體市場情況已比兩年前有所好轉，正按部就班重拾正軌；亦有參展商指出，香港葡萄酒市場成熟，未來將著重提升顧客體驗及引進多元化酒類，迎合市場變化。

受惠於免稅政策 香港成酒類生產商及年輕買家踏足亞洲市場首站

主辦方Rodolphe Lameyse表示，公司自1998年起已進駐香港，至今發展接近30年。他指出，一直選擇在香港舉辦展覽，除與香港政府、旅遊發展局、貿易發展局，及本地進口商和經銷商建立長久合作關係外，香港作為免稅區的優勢亦是關鍵因素，又指免稅政策大幅簡化葡萄酒的進口程序，使香港成為許多酒類生產商及年輕買家踏足亞洲市場的首站。

疫後餐飲業復蘇遇挑戰 冀寵物友善法規助回暖

談及新冠疫情後的香港市場狀況，Rodolphe Lameyse坦言餐飲業，包括酒店、酒吧及餐廳要全面恢復正常運作面臨不少困難。他觀察到市民的生活習慣已經改變，減少前往實體場所外出社交聚會的意欲。加上大眾過度依賴智能手機等電子螢幕，無形中成為人際交流與外出用膳的隔閡。

他特別提到，許多香港市民有飼養寵物的習慣，惟以往受法規限制，寵物無法進入餐廳，變相成為市民外出消費的阻力。隨容許狗隻進入餐廳的新法規即將推出，情況正逐步改善。他相信，香港復蘇步伐雖然緩慢，但目前整體市場情況已比兩年前有所好轉，正按部就班重拾正軌。

私人會所列香港為發展地點

與主辦方合作的私人會所負責人Gavin表示，他們在新加坡、倫敦、瑞士等地設立分會，不少香港會員會專程到訪，亦曾在中環荷李活道設立限定店。他預計未來兩、三年內將在全球營運10間分會，除現有的英國及歐洲據點外，正籌備上海、墨爾本及悉尼等地的全新分會，亦將香港列為考慮地點。

Gavin指出，經歷疫情及過去十年的變遷，香港消費者的模式與品味已顯著改變。面對本地高昂的租金，以及趨向平穩甚至通縮的薪酬水平，市場競爭異常激烈。因此，他強調會所重視顧客體驗與差異化，無論顧客品嚐的是10元還是上萬元的葡萄酒，都能享受同等優質的服務與玻璃器皿。他強調俱樂部並非只提供昂貴的頂級酒類，而是致力引入世界各地的多元化選擇，讓不同消費能力的人士都能獲得平等且卓越的品酒體驗。

南法產區看好香港成熟中端市場

南法產區官方機構亦帶領18家酒莊參與今次展覽。代表Julie表示今次參展期望在亞太地區推廣南法葡萄酒品牌，並協助酒莊尋找亞洲潛在客戶，她讚揚香港是面向亞洲市場舉辦展覽的最佳地點之一。

Julie認為香港的葡萄酒文化較內地成熟，本港的中端消費市場早已發展完善，惟目前亦難免受整體經濟環境影響。她觀察到目前「乾白」（Dry White）葡萄酒在香港較為普及並受大眾歡迎。她指出，相對於波爾多（Bordeaux）及布根地（Burgundy），南法產區的風格更為創新、靈活且貼近大眾，能提供多樣化風格的葡萄酒，更迅速適應不斷變化的消費需求，迎合年輕化及未來的市場發展。

記者 : 李健威