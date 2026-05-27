T2｜香港機場二號客運大樓離港設施首日運作暢順 共有36班預定離港航班

全新二號客運大樓離港設施今天投入服務，標誌香港國際機場重要發展里程。香港航空成為首家將一號客運大樓旅客登記服務遷往二號客運大樓的航空公司。二號客運大樓離港程序首日運作暢順，由今日上午約8時起，共有36班預定離港航班。其他14家航空公司的旅客登記服務將分階段遷移至T2，直至6月10日完成。

二號客運大樓無縫連接三號停車場 提供逾1000個車位

二號客運大樓配備完善的公共交通服務，包括機場快綫、機場巴士及的士，並無縫連接有逾1,000個車位的三號停車場。二號客運大樓內有多家零售店鋪及美食廣場，為旅客提供多元餐飲及購物選擇。其中美食廣場內四間餐飲店及一間便利店提供24小時服務。

T2客運廊預計將配合客運需求 明年年底前投入服務

香港機場管理局行政總裁張李佳蕙，很高興航空公司遷往二號客運大樓過程順利，同時為旅客對新設施有正面評價感到鼓舞。二號客運大樓主要服務休閒旅遊及區域短途航班，與定位長途航線及過境／轉機服務的一號客運大樓無縫連接並優勢互補，合力增強香港國際機場接待持續增長客運的能力，並進一步提升旅客體驗。

旅客從二號客運大樓出發，可感受到智能科技提供的簡易、高效出行體驗。旅客可使用全新的智能登記櫃檯進行自助旅客登記服務及行李託運手續，完成後再經過離港大堂中央的自助保安閘口，經過設有容貌辨識技術的保安閘口進入禁區，再於智能安檢通道完成安檢及辦理出境手續，之後乘搭旅客捷運系統前往一號客運大樓登機。

在下一階段發展，二號客運大樓的旅客將可使用全新T2客運廊的登機閘口離港及抵港。T2客運廊預計將配合客運需求，於明年年底前投入服務。

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