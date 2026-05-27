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器官捐贈改為「預設默許」？政府：爭議大恐適得其反 現不宜立法改捐贈模式

社會
更新時間：18:11 2026-05-27 HKT
發佈時間：18:11 2026-05-27 HKT

衞生署設立中央器官捐贈登記名冊，方便有意捐贈器官者自願登記，使他們在身故後捐贈器官的意願得以妥為記錄。立法會選委界議員管浩鳴今日（27日）在大會提出書面質詢，詢問當局會否考慮將現時器官捐贈採用的「自願捐贈」模式改為「預設默許」。當局回覆指，現階段無意將器官捐贈改為「預設默許」模式，憂慮在未有社會共識前強制推行會適得其反。

強推器官捐贈或令有意願人士卻步

政府指，香港一直採用「自願捐贈」機制，並在聯絡主任徵求死者家屬同意後方會進行移植，「預設默許」模式與現時器官捐贈機制大不相同。器官捐贈是無私大愛行為，政府認為此議題實應透過加強教育及宣傳來推展，現階段並不適宜考慮通過立法改變遺體器官捐贈的模式。事實上，對於此類具爭議性的議題，在社會未有充分共識前，如以立法方式強制推行器官捐贈，更可能會適得其反，並令有意表達捐贈意願的人士卻步，需審慎考慮。

去年1478人取消登記器官捐贈

在跨境器官捐贈方面，當局表示，本港曾於2022年12月及2025年2月成功接受兩次來自內地的器官。在此基礎上，香港與內地目前已就處理緊急跨境器官移植建立恆常化渠道和規範化合作流程。當局解釋，緊急跨境移植採用「第二層分配機制」，即只有在離世者捐出的器官無法在本地成功配對時，才會啓動流程尋求國家協助。每宗個案均須經醫療團隊評估臨床條件合適、取得家屬同意，並向相關政府部門通報審批，以確保符合兩地法規。

另外，政府於2022年訂立績效指標，目標在2027年年底前將中央器官捐贈登記名冊的總人數增加至約41萬。該指標已於2025年提前達成，截至2026年4月30日，登記人數超過41.8萬人。數據顯示，過去三年每年新增登記人數維持在2.4萬至2.5萬人水平。針對2023年因惡意誤導言論導致取消登記人數一度急升至14,862人，當局指經加強宣傳後，取消數字已回復正常，2024及2025年分別錄得821及1,478人取消登記。

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