的士、小巴及保姆車5.31起獲液化石油氣補貼 每公升減0.5元為期兩個月

跨部門監察燃油供應專責組今日（27日）公布，由5月31日起向的士、公共小巴及學校私家小巴，提供為期兩個月的液化石油氣燃料補貼，直至7月30日晚上11時59分結束。每公升補貼額為0.5元，全港66個加氣站將直接提供折扣，司機無須登記或申請。措施預計惠及逾兩萬輛客運商用車，旨在減輕業界營運成本及紓緩加價壓力。

逾兩萬輛的士及小巴受惠

政府發言人表示，措施旨在減輕以液化石油氣為主要燃料的本地客運商用車輛（包括的士、公共小巴及保姆車）的營運成本，以減低其加價壓力。預計措施可惠及約16,900輛液化石油氣的士、約3,440輛石油氣公共小巴，以及約170輛石油氣學校私家小巴。

66個加氣站直接扣減 無須登記

為了以便捷方式提供補貼，油公司會直接在全港共66個石油氣加氣站（包括12個專用石油氣站）提供折扣，相關車輛司機無需登記或申請。為確保公帑運用得宜，政府已與六間油公司簽訂協議，確立補貼措施的操作安排、發還款項機制、紀錄保存及審計要求。運輸署亦已督導油公司完成系統測試，確保運作暢順。

此外，運輸署已展開相關宣傳工作，在加氣站張貼海報，並於各區主要的士站及小巴站派發宣傳單張。市民及業界可瀏覽運輸署網站或「香港出行易」應用程式，查閱補貼措施的最新詳情。

