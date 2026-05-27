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屯門中學校長爆粗｜更多片段曝光 女保安喝止落車 校長：Call police啦！香港最鍾意報警

社會
更新時間：12:45 2026-05-27 HKT
發佈時間：12:45 2026-05-27 HKT

屯門新會商會中學校長李卓興日前率領學生到新加坡參加遊學團，疑因旅遊巴違泊問題，與當地保安爭執，並爆粗辱罵對方。新加坡華語媒體《8視界新聞》昨晚（26日）曝光更多片段，顯示女保安大聲喝止學生下車，李卓興放話報警，以廣東話說「Call police啦！我哋香港最鍾意報警」；司機則以普通話催促學生下車，反問學生「怕什麼」。

女保安連環叫「Stop」阻下車 司機照叫學生下車：不用管

影片中，旅遊巴停車後，便傳來女保安的聲音，斥責稱「They always like that, I cannot let them go down, Every time like that.（他們總是這樣（停車），我不能讓他們下車，每次都這樣）」。司機則認為下車沒問題，以普通話向學生表示「下，下，下，可以下，沒事，不用管了」。

此時李卓興接著說「快啲落喇，唔好理（保安）啦，行快啲就得喇」，女保安繼續喝止「Stop! Stop! Stop! Don't go down!（停！停！停！不准落車！）」，李卓興則說「大人嘅嘢唔好理住喇，你哋自己落到就得喇」。

涉事旅遊公司：業內多年均在同一位置落車

涉事旅遊巴公司「旺運旅遊」回覆《8視界新聞》查詢指，與裕廊戰備軍協俱樂部內一間西餐廳已合作多年，因旅遊巴體積過於龐大，被禁進入俱樂部停車，旅遊巴士業者多年來均在俱樂部大門附近路邊停車，讓乘客下車。

「旺運旅遊」亦指，若大型巴士駛入俱樂部並發生碰撞，需進行賠償，因此選擇在事發地點讓乘客下車，既不會離西餐館太遠，對旅客來說也比較方便。而公司的中國籍司機不諳英語，保安人員當時以英語溝通，可能因此出現語言上的隔閡。

翻查新加坡陸路交通管理局規定，車輛在雙黃線不准泊車，但准「即停即走」，司機可靠邊立即讓乘客上落車。若地點位於私人場所，物業及保安則有權制定停車規則。

屯門新會商會中學於5月20日至24日舉辦新加坡經濟及科學研學團，行程第2日在裕廊戰備軍協俱樂部外發生事件。李卓興昨日已被校董會即時停職，直至調查報告完成。

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