每日雜誌｜失竊案揭無家者保障待完善 社福界倡借鑑海外「友善政策」 助弱勢「受助變自助」

3月底，油尖區多名露宿者遭盜竊，無家者匱乏保障的問題再度浮面。有學者自千禧年接觸本地露宿者，坦言無家者面對的挑戰隨年月變更，歷來政策無法擊破痛點。早前立法會通過「制訂全面『無家者友善政策』」的議員議案，有關注組織盼望有關部門持續跟進，建議仿傚其他地區，讓政策盡快出台。有非牟利組織透過社會創新服務，讓無家者由受助者轉型成自助者，達至生命轉化；另有組織為女性無家者提供共居設施，強調「生活即治療」，盼望重塑無家者的社會關係，為他們帶來希望。

香港尚未制訂全面的無家者友善政策。 香港中通社圖片

3月底，油尖區多名露宿者遭盜竊，兩名疑犯共盜走約值14.2萬元的財物。

上月，警方偵破油尖區多宗露宿者財物被盜竊案件，兩名疑犯共盜走約值14.2萬元的財物，包括現金、手機、八達通和個人證件等，其中部分手機已被拿到當舖變現。

露宿者遺失家當，無疑影響日常生活。香港社區組織協會幹事吳衛東說，有人失去銀行存摺，憂慮無法向社會福利署提交過往1年的銀行記錄以領取綜援，「以往每個月『打簿』便可，現時無法提交。」有人需要補領身份證和綠悠卡，原本可經社工推薦豁免補領費用，無奈因在一個月內兩度遺失身份證，擔心社署對其信任度會有所下降，最終自費補領。

「露宿者最擔心遭遇偷竊。」過去20多年，吳衛東一直跟進相關議題，坦言受影響的露宿者傾向不報案，源於錄取口供後，仍對尋回被偷取的財物無從下手；今次警方積極介入和高調跟進，應予以肯定，不希望露宿者再遇扒手。

立會通過制訂「無家者友善政策」

在學術和社福界層面，「無家者」不限於「露宿者」，亦非身份標籤，而是指缺乏固定、經常及合適晚間居所，或只能暫住於庇護中心、中途宿舍或籠屋等低於基本居住標準地方的人。

香港中文大學社會工作學系兼職講師黃洪博士，早前出席香港社會工作人員協會舉辦的工作坊，分享香港無家者的政策與服務，探討業界如何以創新思維應對難題。他自千禧年開始接觸香港露宿者，憶述當年在尖沙咀文化中心外，每晚有近150至200人露宿，惟問題至今仍未解決。他指出，無家有3大類別，包括無法交租的「經濟型」，因吸毒、賭博和病患而被社會排斥的「邊緣型」，以及因為劏房太熱、有蝨患而有家歸不得的「流動型」。

香港中文大學社會工作學系兼職講師黃洪博士，自千禧年開始接觸香港無家者。

在2024至2025年度，社會福利署的「露宿者電腦資料系統」共有750名已登記露宿者，該數字整合了社署及其津助的個案服務單位，以及專門為露宿者提供服務的非政府機構所呈報的資料。黃洪坦言，數字或未能反映現實，如2021年香港中文大學尤努斯社會事業中心聯同非政府機構發表「全港無家者人口統計調查」，顯示有342名無家者居於非政府機構宿舍，惟過半數（57.9%）屬「有位無人」；近年官方以不同方法驅趕無家者，如圍封天橋底、在公園灑臭水等，服務機構更難發現和接觸有關無家者。

今年3月，立法會通過「制訂全面的『無家者友善政策』，構建關愛共融社會」的議員議案，為支援無家者踏出關鍵一步。事實上，無家問題困擾全球，美國、日本和台北也有無家者友善政策，值得香港參考。

吳衛東舉例，美國推行「住屋優先計劃」（Housing First Model），計劃不經「篩選」，無家者不論有否醫療、脫癮和精神健康需要，也可以入住康復住房，得到醫護、輔導員和各類治療師的全方位照顧；對比香港的資助宿舍服務是床位格局，有上述需要的無家者不能入住，「否則容易影響隔壁床位的住客。」

無家問題困擾全球。 新華社

全人治療提供住宿醫療等助康復

吳續說，宿舍是「學習群居生活」的方法，有助無家者融入社會，美國的宿舍容許無家者居住數年、房屋面積大，吸引力高，惟香港宿舍僅得半年居住期，「香港是『幼稚園』級數，而美國已是『大學』級數。」至於日本和台北，前者規定政府沒權丟棄無家者的物品，即使無家者不在其露宿位置；後者為無家者派發儲物袋，袋上寫有「台北福利局」字眼，如無家者遭遇偷竊，賊人除了侵犯私有產權，亦等同偷竊政府公物，吳指，「期望香港參考，讓無家者得到應有保障。」

黃洪亦提出多項建議，包括加設醫社合作的隊伍，安排精神科醫生和臨床心理學家，以外展形式為無家者提供精神健康服務。他又說，近年有關注組織提供社會創新服務，提升無家者的個人能力感和自我形象，重新連結社會，有助達至「生命轉化」，循序解決問題。

關注組織同路舍（ImpactHK）採用「全人治療性社區」（Therapeutic Community Model）的服務模式。項目總監吳兆康說，團隊為無家者提供住宿和膳食等基本生活保障，同時作出個案跟進、提供醫療服務、讓無家者參與運動及興趣班等，從身、心、社、靈、醫療等層面獲得復原和提升。

同路舍推行「女性無家者特別關顧及共居試驗計劃」，並聯同香港樹仁大學輔導及心理學系追蹤研究個案。

他說，團隊以「強項為本」，肯定無家者的價值，與他們在復元後共同計劃，如教育、訓練、試工及就業轉介等，以改善其生活品質，「他們在街上生存，抗逆力高，不會把他們『問題化』。」他補充，對無家者群體背後的故事抱有好奇心，才能相互了解。

學習維修技能 19人成功就業

社區組織協會亦有創新計劃支援無家者，吳衛東指，自2024年7月起獲贊助「無家者加油站—就業支援計劃2024-2026」，為疫情後未有就業的無家者及更生人士提供支援。計劃直接聘用了2名無家者為兼職員工，與39名前無家者和更生人士組成維修隊，在獨居或雙老的綜援長者戶遷入公屋時，免費為他們於新居鋪設膠地板，並安裝窗簾路軌、抽氣扇和扶手。

他指，計劃提供了8堂訓練和實習機會，由專業師傅帶領隊員維修，鞏固技能；兩年來有72戶長者受惠，有長者以文字和卡片答謝，「無家者由受助者變成自助者，對建立信心很重要。」他補充，有19名參與者在計劃下成功就業，脫離「加油站」。

各個機構多管齊下，以不同方法介入和協助無家者。吳兆康坦言，未來亦希望為有囤積問題或受海洛英問題困擾的無家者推展試驗計劃，以創新方法和角度介入，並再加強社群教育，「前提不只是服務、改變他們，而是尊重和理解他們真實的需要。」吳衛東亦盼望相關部門和政策局積極跟進，讓無家者友善政策盡快出台。

複雜社會問題 涉住屋福利醫療等政策

立法會上周釋出「制訂全面的『無家者友善政策』，構建關愛共融社會」議案的進度報告，提及露宿是複雜的社會問題，涉及不同政策局及部門的範疇，當中包括住屋、福利、醫療等方面的服務需要。

社會福利署有津助非政府機構營辦短期宿舍，截至4月底共有228個宿位；非政府機構以自資方式營辦的短期宿位，則有374個。此外，衞生署在去年5月推出「社區牙科支援計劃」，服務原本包括口腔檢查、X光檢查、補牙和拔牙等，並新增洗牙、根管治療（杜牙根）及鑲配活動假牙等服務。計劃今年起增設無家者為服務群組之一，截至4月底共有27名無家者參與。

女性無家者比例續升 40%患創傷後壓力症

女性無家者比例持續上升，關注組織「同路舍」於2023年10月推行「女性無家者特別關顧及共居試驗計劃」，並聯同香港樹仁大學輔導及心理學系追蹤研究個案。研究發現，有近60%參與者曾遭受虐待，亦有40%患有不同程度的創傷後壓力症（PTSD），她們的心理健康與自我價值水平，均在參與共居計劃後有明顯改善。

同路舍項目總監吳兆康指，部分女性無家者有嚴重的精神健康需要，然而遭主流服務的門檻摒棄，求助無門；機構為她們提供自主性更高的棲身之所，住宿亦配備護士、輔導員及社工進行身心治療及輔導，晚上亦安排關顧員駐留，「生活即治療。」他說，住客不再以「病人」的標籤生活，同住的夥伴會成為「家人」，「建立新的身份、新的價值。」

同路舍項目總監吳兆康（左）及女性宿舍夜間關顧員婷婷（右）分享共居計劃的點滴。

曾經的住客變夜間關顧員

前無家者婷婷成為女性宿舍的夜間關顧員。她分享，早年與前夫離婚後頓失依靠，患上抑鬱，一度寄人籬下，經朋友介紹下認識同路舍，感覺得到無條件的關顧，情況好轉，至近兩年更受聘成為夜間關顧員。她說，晚上會與另一位拍檔一同當值，由於宿友可以自行安排早上活動，晚上「回家」時，她會與宿友聊天，了解她們日常的生活，並開解她們不安的情緒；偶爾宿友會因為小事而爭執，也會幫忙調解。

婷婷分享，兩年來已記熟宿友的喜好和口味，日常一起煮飯和進餐，有時她在家中煲湯和煮糖水，也會預備更多份量帶到宿舍分享，「希望把當年接受服務的愛延續。」

記者：仇凱瑭