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涉擅取警察系統資料並向住宅單位大門淋紅油 男警被控刑毀等9罪 將轉介區院處理

社會
更新時間：11:40 2026-05-27 HKT
發佈時間：11:40 2026-05-27 HKT

男警前年涉嫌在1個月內8度利用職權之便不誠實地獲取警隊電腦系統資料，及後疑在休班期間在黃大仙碧鳳樓某單位的大閘及大門等位置淋潑紅油。男警被控8項不誠實意圖而取用電腦及刑事損壞等9罪，案件今早在東區裁判法院首次提堂，男警暫毋須答辯，控方申請將案件押後至7月8日再訊，待準備轉介區院文件，獲裁判官批准，男警准以1萬元保釋候訊，期間不得接觸11名證人。

41歲被告梁龍軍，被控8項不誠實意圖而取用電腦及刑事損壞等9罪。控罪指梁龍軍於2024年4月17日至5月8日期間，分別8度在香港取用電腦，即操作香港警隊「案件管理及調查系統」、「第四代刑事情報電腦系統」、「第五代車輛牌照及駕駛執照綜合資料電腦系統」的電腦，目的在於使被告不誠實地獲益，不論是在取用電腦的同時或在日後任何時間。

刑事損壞罪指梁於2024年5月4日，在香港無合法辯解而損壞屬於另一人的財產，即九龍黃大仙鳳德道111號鳳德邨碧鳳樓某單位的大閘、大門及單位外的位置，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

案件編號：ESCC1268/2026
法庭記者：黃巧兒

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