Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置｜宏志閣業主「睇樓團」赴九龍灣、啟德參觀 覓心水新家園

社會
更新時間：11:38 2026-05-27 HKT
發佈時間：11:38 2026-05-27 HKT

隨着宏福苑長遠居住安排方案一步步推進，特區政府已正式向宏福苑業主發出收購建議。房屋局局長何永賢今（27日）在社交平台表示，不少宏福苑業主一方面積極着手展開出售業權的法律程序，另一方面亦想加深了解「特設銷售計劃」資訊，以作出最適合自己的決定。

業主現場查詢揀樓事宜 獲「解說專隊」解答

何永賢提到，昨日（26日）接待了立法會議員鄧家彪組織的宏志閣業主「睇樓團」，到位於樂富的房委會客戶服務中心，聆聽同事就長遠居住安排方案的講解，並在銷售展覽了解提供給宏福苑業主選擇的各個居屋項目詳情。

業主在場查詢了揀樓程序、項目何時會出具體價單、項目附近的交通配套，亦有人在場諮詢如何填表、未來過戶給子女等資訊，「解說專隊」成員都一一詳盡解答。

業主對盛緻苑外觀感到非常滿意

何永賢指，「解說專隊」成員還陪同業主前往九龍灣盛緻苑及啟德啟陽苑外圍參觀，了解周邊生活環境、設施及配套。兩個項目合共提供約1,360個單位供宏福苑業主選擇，近450呎或以上的大單位佔約310個，九龍灣盛緻苑更將會在今年第四季入伙，是不少業主的心水選擇之一，而現場業主也對盛緻苑外觀感到非常滿意。整體而言，市中心項目固然熱門，但不同發展項目都各花入各眼，有業主喜歡匯熙苑毗鄰錦上路港鐵站，也有居民查詢東涌裕豐苑未來的配套，較遲落成的大埔頌雅路西，也是不少業主的三甲之選。

宏志閣業主：歷經變故有陰影 盼另置新居留給兒子

業主易先生坦言，宏志閣沒有直接遭受大火，但由於大維修工作已經停頓，大廈外牆部分未鋪好紙皮石，這段時間的風吹雨打，都對樓宇造成影響，自己單位有3個位置都有破損，也很擔心，因此希望可以另置新居，及早改善生活。

業主陳先生的太太表示，大家應考慮自己情況去做決定，宏福苑樓齡甚高，經歷此變故，對搬回去也有陰影，自己最希望在是次「特設銷售計劃」選到心儀項目，未來可以留給兒子。

另一位業主盧先生很感謝鄧家彪是次組織「睇樓團」活動，讓他更了解相關流程的細節，也有機會「見返街坊」。他亦大讚「解說專隊」，指自己收到特區政府收購建議當晚10點多發訊息給「解說專隊」成員，對方立即回覆，非常勤力和幫手。

何永賢表示，當局感謝社會各界攜手給予宏福苑業主支援，讓他們不論是獲取資訊或是其他免費法律服務，都有更大的支援。「解說專隊」成員會持續接觸業主，為他們提供足夠資訊，讓他們為自己做最好的決定。

鄧家彪籌辦「睇樓團」 

協助宏志閣業主的工聯會議員鄧家彪表示，不少居民在收到政府的收購建議信件後，反映打算賣樓之餘，都期望能更清楚「特設銷售計劃」的細節，特別是樓宇間隔、周邊配套等實際情況，方便日後在計劃下，揀選最適合自己的項目。為協助大家釋除疑慮，他昨日籌辦了一趟「睇樓團」，與約26戶、共40位街坊一同出發，實地考察。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
23小時前
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
影視圈
18小時前
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光 孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦 揸機與粉絲自拍展紳士風度
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
影視圈
3小時前
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
生活百科
19小時前
佛誕連假結束大批港人滯留深圳口岸？Threads熱議5大出逃攻略 網民提醒：唔駛留通宵
佛誕連假結束大批港人滯留深圳口岸？Threads熱議5大出逃攻略 網民提醒：唔駛留通宵
旅遊
20小時前
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
影視圈
20小時前
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
食用安全
5小時前
05:23
星島申訴王 | 殯儀經紀稱被報夢「床邊指點揀靈堂」 家屬斥連串謊言：連姓氏歲數都寫錯
申訴熱話
4小時前
羅蘭兩個月前再跌傷身體狀況響警號 行動緩慢需工人攙扶 親解離巢真相：有嘢做都唔想退休
02:29
羅蘭兩個月前再跌傷身體狀況響警號 行動緩慢需工人攙扶 親解離巢真相：有嘢做都唔想退休
影視圈
14小時前
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
02:05
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
影視圈
2026-05-26 12:30 HKT