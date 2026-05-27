宏福苑安置｜宏志閣業主「睇樓團」赴九龍灣、啟德參觀 覓心水新家園

隨着宏福苑長遠居住安排方案一步步推進，特區政府已正式向宏福苑業主發出收購建議。房屋局局長何永賢今（27日）在社交平台表示，不少宏福苑業主一方面積極着手展開出售業權的法律程序，另一方面亦想加深了解「特設銷售計劃」資訊，以作出最適合自己的決定。

業主現場查詢揀樓事宜 獲「解說專隊」解答

何永賢提到，昨日（26日）接待了立法會議員鄧家彪組織的宏志閣業主「睇樓團」，到位於樂富的房委會客戶服務中心，聆聽同事就長遠居住安排方案的講解，並在銷售展覽了解提供給宏福苑業主選擇的各個居屋項目詳情。

業主在場查詢了揀樓程序、項目何時會出具體價單、項目附近的交通配套，亦有人在場諮詢如何填表、未來過戶給子女等資訊，「解說專隊」成員都一一詳盡解答。

業主對盛緻苑外觀感到非常滿意

何永賢指，「解說專隊」成員還陪同業主前往九龍灣盛緻苑及啟德啟陽苑外圍參觀，了解周邊生活環境、設施及配套。兩個項目合共提供約1,360個單位供宏福苑業主選擇，近450呎或以上的大單位佔約310個，九龍灣盛緻苑更將會在今年第四季入伙，是不少業主的心水選擇之一，而現場業主也對盛緻苑外觀感到非常滿意。整體而言，市中心項目固然熱門，但不同發展項目都各花入各眼，有業主喜歡匯熙苑毗鄰錦上路港鐵站，也有居民查詢東涌裕豐苑未來的配套，較遲落成的大埔頌雅路西，也是不少業主的三甲之選。

宏志閣業主：歷經變故有陰影 盼另置新居留給兒子

業主易先生坦言，宏志閣沒有直接遭受大火，但由於大維修工作已經停頓，大廈外牆部分未鋪好紙皮石，這段時間的風吹雨打，都對樓宇造成影響，自己單位有3個位置都有破損，也很擔心，因此希望可以另置新居，及早改善生活。

業主陳先生的太太表示，大家應考慮自己情況去做決定，宏福苑樓齡甚高，經歷此變故，對搬回去也有陰影，自己最希望在是次「特設銷售計劃」選到心儀項目，未來可以留給兒子。

另一位業主盧先生很感謝鄧家彪是次組織「睇樓團」活動，讓他更了解相關流程的細節，也有機會「見返街坊」。他亦大讚「解說專隊」，指自己收到特區政府收購建議當晚10點多發訊息給「解說專隊」成員，對方立即回覆，非常勤力和幫手。

何永賢表示，當局感謝社會各界攜手給予宏福苑業主支援，讓他們不論是獲取資訊或是其他免費法律服務，都有更大的支援。「解說專隊」成員會持續接觸業主，為他們提供足夠資訊，讓他們為自己做最好的決定。

鄧家彪籌辦「睇樓團」

協助宏志閣業主的工聯會議員鄧家彪表示，不少居民在收到政府的收購建議信件後，反映打算賣樓之餘，都期望能更清楚「特設銷售計劃」的細節，特別是樓宇間隔、周邊配套等實際情況，方便日後在計劃下，揀選最適合自己的項目。為協助大家釋除疑慮，他昨日籌辦了一趟「睇樓團」，與約26戶、共40位街坊一同出發，實地考察。