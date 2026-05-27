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T2｜機場二號客運大樓今起投入服務 香港航空率先進駐 料全日4200名旅客使用

社會
更新時間：09:41 2026-05-27 HKT
發佈時間：09:41 2026-05-27 HKT

機場二號客運大樓(T2)今日起投入服務，15間航空公司分批進駐。香港航空率先遷入，登記行段是Q及R。

機管局主席林天福、機管局行政總裁張李佳蕙、機管局機場運行執行總監姚兆聰、機管局商務執行總監陳正思等機管局高層，今早巡視二號客運大樓。

記者從航班資訊屏所見，二號客運大樓今日主要處理香港航空飛往日本、韓國、內地、台灣、越南的航班登機手續。

李佳蕙：全日約處理4200名旅客 預計首12個月處理約800萬客流

機管局行政總裁張李佳蕙見記者表示，二號客運大樓（T2）今早運作順暢，首班機飛往上海浦東，最晚一班機則飛往日本大阪，全日約處理4200名旅客，預計首12個月處理約800萬客流。

她續謂，T2工程質素好，設計上注重科技感，有全新設計的自助行李託運櫃枱智能登記櫃枱，讓離港旅客45秒內完成流程。機管局今明兩日，會增派人手提供協助，「你會看到很多不同的地方有指示牌， 有人幫手指示怎樣行。流程非常簡單，跟著指示牌到禁區，其實一直去到旅客捷運系統，就去到T1（一號客運大樓），非常簡單。」

張李佳蕙又說，明日會再有6間航空公司遷入T2，15間航空公司下月中前會全數遷入。至於容量方面，T2每年可處理3000萬客流，將來可擴容到5000萬，「新增的航空公司絕對可以選擇T2，我們還有容量。有了T2後，T1變得比較鬆動，可以增加航空公司。」

旅客讚T2位置易達 自助行李托運設施便利

莊太表示，今日乘搭中午機去泰國，約早上9時提前來到T2，滿意新設施的使用體驗，「幾好，我覺得沒甚麽問題，非常暢順。一落車已經找到（T2），不用到處找。」

上海旅客陳小姐認為，T2較T1新穎及現代化，「當然現在還是有人員在指導，我去自助登機，然后再到自助托運，大概五分鐘就可以。」

泰國旅客Mira表示，T2位置易達，自助行李托運設施亦便利旅客，「非常好，很棒，我很喜歡。

記者：蕭博禧
攝影：何家豪

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