外遊注意｜下周初台日有熱帶氣旋逼近 料命名「薔薇」

夏日將至，西北太平洋迎來新的熱帶氣旋動向。位於西北太平洋雅蒲島（Yap Island）附近的一個低壓區正蓄勢待發，預計將會發展為今年新一個熱帶氣旋，並在未來數日大致移向台灣以東海域至琉球群島一帶。該熱帶氣旋預計將被命名為「薔薇」（Jangmi）。

台日韓升格熱帶低氣壓 料向西北移動逐漸增強

台灣中央氣象署、日本氣象廳及南韓氣象廳在周二（26日），俱將該低壓區升格為熱帶低氣壓（即熱帶氣旋的最低級別），並於晚上更新了預測移動路徑圖，預料該風暴將在下周初以「颱風級」逼近琉球群島及台灣一帶。綜合分析，該位於雅蒲島附近的低壓區在未來數日將橫過菲律賓以東的西北太平洋，並在過程中逐漸增強。

台灣中央氣象署、日本氣象廳及南韓氣象廳在周二（26日），俱將該低壓區升格為熱帶低氣壓（即熱帶氣旋的最低級別），並於晚上更新了預測移動路徑圖。日本氣象廳

預料該風暴將在下周初以「颱風級」逼近琉球群島及台灣一帶。南韓氣象廳

內地中央氣象台今日亦表示，該低壓區將於日內增強為熱帶氣旋，未來有可能影響中國東部海域；不過，內地今日的中期預報中，已未有再提及南海會有其他熱帶擾動發展。

本港未來兩三日持續酷熱 周末迎狂風雷暴

至於本港天氣方面，市民在未來數天仍要面對酷熱天氣。天文台預測，一個高空反氣旋將會在未來兩三日持續為廣東沿岸帶來酷熱天氣。

然而，炎熱天氣將於周末迎來轉折。預料一道低壓槽會在接近周末時靠近華南沿岸，屆時該區天氣將漸轉不穩定，本港將轉為有驟雨及狂風雷暴的天氣。市民出門前應留意最新的天氣消息。