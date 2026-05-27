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《The Standard》專訪︱李國法：香港零售多元化 旅遊設施完善吸引國際旅客

社會
更新時間：08:05 2026-05-27 HKT
發佈時間：08:05 2026-05-27 HKT

法國工商總會會長李國法形容，香港是不同文化、不同國籍人士的真正交匯點，其地理位置、自由港地位和世界級基礎設施造就香港成為獨特的城市，能吸納歐洲、西方和亞洲其他地區的潮流趨勢。他觀察到，傳統奢侈品牌表現依然強勁，但香港的零售市場正越趨多元化，涵蓋了中國內地、韓國和日本等不同地方的品牌。從事奢侈品和零售業的商會會員亦留意到，香港憑藉旅遊方面的優勢，仍然是世界各地顧客的首選地。

文旅投入巨資 開發賽馬旅遊

李國法續指，香港對遊客的吸引力已不限於單純購物的「零售療法」（retail therapy）。香港在文化旅遊投入巨資，擁有故宮文化博物館和M+兩座世界級博物館，加上巴塞爾藝術展和法國五月等文化活動，以及備受青睞的賽馬活動，成功吸引國際遊客慕名到訪。

生於法國、長於香港的李國法在小學畢業後，先後留學瑞士和英國。2001年回港出任萬威國際首席財務官及執行董事，25年來任職包括奢侈品集團歷峰集團等多間跨國企業，2022年起出任香港法國工商總會會長，見證香港走出2008年的金融危機和2020年的新冠疫情。他相信香港的活力永不褪色，因香港人總會在逆境中求進，「他們（商會會員）覺得香港有強烈的『我做得到』精神（can-do attitude）……（港人）總是不斷想方設法做得更好」。

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