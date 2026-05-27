《The Standard》專訪︱讚揚法律金融體系發達 兼具多元人才 法國工商總會會長：香港是連接中法企業的管道

香港特別行政區政府着力宣揚香港超級聯繫人角色。香港法國工商總會會長李國法（Alain Li） 接受《The Standard》（《英文虎報》）專訪時指，香港不僅是聯繫人，更是連接世界與中國內地市場的管道（conduit），「聯繫是一回事，管道則可讓事物流通」。他讚揚香港法律和金融體系發達，且有多元人才。除法國航空服務公司 Elior Group去年在港設立航空工程培訓中心，亦有不少法國的金融科技和醫療企業家來港創業。

香港法國工商總會會長李國法受訪時表示，香港是連接中國內地與全球資本市場、法律框架及貿易的管道，「很多人用『超級聯繫人』這個詞，但我認為香港是一條管道。聯繫是一回事，管道則可讓事物流通」。李國法讚揚香港法律和金融體系完善，培育出強大的商業生態，又指香港作為全球最大的自由港，擁有優越的稅制環境，亦匯聚跨國多元的文化和人才。

香港法國工商總會會長李國法指出，許多商會會員有興趣在粵港澳大灣區和北部都會區發展。

法國五月活動「香港賽馬會呈獻系列︰邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」正在香港文化博物館舉行。

Elior Group與香港機場管理局簽署合作備忘錄，積極拓展亞洲業務。

香港是法企拓展市場絕佳平台

截至去年，有90間法國企業於香港設立地區總部。李國法表示，香港具備多項獨特優勢，包括有進入中國內地市場之便、法律和監管框架為外企熟悉，以及作為全球離岸人民幣樞紐，能促進內地與世界其他地區之間的跨境貿易和投資，一直是法國企業設立業務並拓展亞洲市場的絕佳平台。

他指，許多商會會員有興趣在粵港澳大灣區和北部都會區發展，期望以香港作為基礎設施、建築和保險方面的基地，通過大灣區服務更龐大的市場。

商會目前擁有超過700名會員，李國法提到，商會早前支持了施耐德電氣（Schneider Electric）、威立雅（Veolia）、布依格（Bouygues）和聖戈班（Saint-Gobain）4間法國綠色技術公司在香港科技大學開展試點項目，協助香港實現2050年碳中和目標。

法國航空服務公司Elior Group去年12月與香港國際航空學院合作成立了航空工程培訓中心，有助香港提高吸引航空科技投資的競爭力，以推動飛機零件重用等可持續實踐。

科技領域以外，李國法指，商會留意到有更多金融科技和醫療行業的企業家在香港創業，現時商會轄下有13個專責不同領域的委員會，讓會員交流想法和了解香港的機遇。

為協助法國企業與香港社區建立聯繫，商會定期與其他商會和公私營團體合辦活動，並提供企業和招聘服務，例如與中國外交部合作，收集商會和會員的意見，了解他們在港發展及擴展至內地和亞洲所需的支援。

記者：Gloria Leung