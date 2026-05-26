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神舟二十三號︱首位港產太空人黎家盈升空 保安局青年領袖隔空應援

社會
更新時間：21:47 2026-05-26 HKT
發佈時間：21:47 2026-05-26 HKT

首名港產太空人、女載荷專家黎家盈，已於日前乘坐神舟二十三號載人飛船升空，展開為期半年的太空站任務。保安局今日（26日）在社交平台表示，黎家盈出發前勉勵青年人不分出身、熱愛生活、堅持追夢，一班保安局青年領袖都有很多說話想和對方說，即使相隔太空都要送上祝福。黎家盈不僅刷新香港的航天歷史，更點燃了全港年輕人的航天夢。保安局發布影片，展示香港青年領袖最真實、最熱血的應援心聲。

影片中，保安局青少年制服團隊領袖論壇成員Grace親身去到神舟二十三號發射現場，她表示，非常榮幸可以在現場看到黎家盈升空，亦感受到火箭升空時大地在震動，形容自己心情非常激動。Grace和身邊同學都覺得很驕傲和感觸，因為香港女太空人終於成功飛到去外太空。

港青：黎家盈飛天追夢激勵年輕一代

另一青年Susan激動表示，見到黎家盈成為香港第一位進入太空的航天員，和所有香港年輕人一樣，感到驕傲和振奮。Rupert提到，航天英雄啟發了黎家盈的航天夢，如今黎家盈激勵香港青年要努力，不斷追逐夢想。Jason和Gigi表示，黎家盈的努力和堅持證明香港年輕一代同樣可以有宏大夢想，亦可以在不同範疇努力為國爭光。Heison認為，黎家盈飛上太空，證明香港青年一樣可以登上國家航天這個頂尖舞台。

Summer指出，黎家盈證明了只要有夢想以及堅持，就可以發光發熱，甚至可以「威到外太空㖭」。Amy則感謝黎家盈為香港創造歷史，並成為年輕一代的榜樣。Michael希望，黎家盈可以在完成工作之餘，亦能夠享受今次的太空之旅。Monica表示，期待黎家盈凱旋，聽她親口講述星空下的故事。Hilary表示，會為黎家盈加油打氣。

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