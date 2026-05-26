猴痘︱44歲男染疫 曾在酒店有高風險接觸 另旺角「胡同」須關閉21天

本港新增一宗猴痘確診個案。衞生防護中心今日（26日）公布，該個案涉及一名未接種猴痘疫苗的44歲男子，他於潛伏期內曾在本港一間酒店內有高風險接觸，目前情況穩定。另外，中心繼續跟進早前涉及旺角「胡同」的個案，已成功聯絡140名曾到訪人士，並宣布該處所即日起關閉21天。

44歲男未種疫苗 曾於酒店有高風險接觸

就新增猴痘確診個案，中心指該44歲男患者自5月13日起下身出現皮膚痕癢及皮疹，並於5月18日前往灣仔男性社會衞生科診所求診，其後獲安排到瑪嘉烈醫院接受隔離治療，目前情況穩定。

根據資料，該病人沒有接種猴痘疫苗，潛伏期內曾在香港一間酒店內有高風險接觸。中心暫未發現此個案與本港早前錄得的其他確診個案有流行病學關連，正進行流行病學調查，設法聯繫高風險接觸者，並會將個案通報世界衞生組織。

44歲男患者獲安排到瑪嘉烈醫院接受隔離治療，目前情況穩定。資料圖片

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旺角「胡同」關閉21天 已聯絡140顧客

此外，中心繼續跟進昨日（25日）公布的兩宗個案，呼籲曾於5月1日或之後到訪旺角上海街處所「胡同」的人士，特別是曾與陌生人有性接觸者，盡快致電猴痘熱線（2125 2373）接受健康評估。

截至5月26日下午6時，中心已成功聯絡140名曾於5月1日或之後到訪該處所的人士，全部人暫無病徵，當局已向他們提供健康教育及繼續進行醫學監測。因應調查仍在進行，該處所由5月26日起關閉21天。

本港累計87宗個案 絕大部分涉高風險性行為

由2022年至今，本港共錄得87宗猴痘個案，當中包括70宗本地個案及17宗輸入個案。全部確診病人均為男性，流行病學調查顯示，絕大部分個案曾進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為，或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為。

中心強烈建議高風險目標群組人士盡早接種猴痘疫苗，並提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸。