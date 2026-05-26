星島消息：屯門新會商會中學校長李卓興即時停職！爆粗罵保安惹議 校董：表現未符公眾期望

屯門新會商會中學校長李卓興日前率領學生到新加坡參加遊學團，疑與當地保安爭執、爆粗辱罵對方，引起爭議。本身是學校校董的前立法會議員黃俊碩向《星島頭條》透露，校董會已對有關教職人員進行調查，由於校長表現未能合符公眾期望，已即時停止職務，校方會盡快提交報告給教育局，並適時向公眾及持份者各交代。

黃俊碩：密切留意學生情緒

黃俊碩表示，學校一向注重老師言行操守，教職員認為學生之楷模。他提到校長停止職務期間，由副校長暫代其職務；校董會盡力提供一切協助，並且以不會影響學校日常運作。他又指，學校會密切留意學生的情緒，感謝各界對學校的關注，稍後向全體師生發信，強調如有人違反教師操守或損害學校聲譽，定必嚴肅處理。

校董事聲明：對引起公眾不安深表歉意

新會商會中學法團校董會昨日（25日）發聲明，對事件引起公眾關注及不安，深表歉意，又稱校辦學團體一向重視教職員的操守，如有教職員涉及操守及不當行為，必按既定程序進行調查及跟進，必嚴肅處理。

爆粗事件更衝上當地報章頭版，報道透露當時涉事的旅遊巴停在入口附近，阻礙其他試圖駛入俱樂部的車輛，過程中，保安員在履行職務時遭到言語辱罵，保安公司已經報警處理。

昨日網上再有影片流出，李卓興疑在新加坡遊學團的旅遊巴上帶頭與學生玩「接銀紙」遊戲，當有女生表示「想玩」之際，他爆出一句「啲女人好貪心」，令網民嘩然。有網民直斥「低俗當有趣」，形容是「崩塌的師道尊嚴」，更有人戲謔「以為睇緊『夜王』片段」。

記者：黃子龍

相關新聞：

屯門新會商會中學校長涉星國爆粗 學生稱平日為人隨和未料出事

屯門中學校長涉於新加坡作不當言行 校董會急撲火：深表歉意 若違教師操守必嚴肅處理

屯門中學校長李卓興再爆不當言論 旅遊巴帶學生玩接銀紙 稱「啲女人好貪心」惹嘩然