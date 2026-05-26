簡約公屋第四期︱6.2起接受申請 涵啟德、屯門及馬鞍山共逾1.1萬單位 即睇租金及遞交方法！

房屋局今日（26日）宣布，「簡約公屋」第四期6月2日起接受申請，涵蓋4個項目，包括啟德世運道（第二期）、屯門欣寶路、屯門青發街及馬鞍山恆光街，合共提供約11,330個單位，預計今年第三季起陸續入伙。合資格人士會在6月2日或之前陸續收到由房屋局寄出的申請表，於6月2日至23日期間交回的申請表可獲優先處理。早前申請遞交申請表的人士，則無需再次提交申請。下文為您精心整理簡約公屋第四期申請全攻略，即睇申請資格、四大項目租金及遞交表格方法！

簡約公屋︱第四期申請項目涵蓋市區及新界 租金最低900元

第二階段申請提供約4,580個單位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位）

鄰近港鐵啟德站

附近亦設多條專營巴士及小巴路線往返港九及新界不同地區

預計每月租金約1,310元至2,990元。

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第二階段申請提供約2,850個單位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位）

鄰近欣寶路公共運輸交匯處及欣寶路沿途巴士站，提供多條專營巴士線往返港九及新界不同地區，以及港鐵巴士路線往返港鐵屯門站及兆康站

預計每月租金約900元至2,010元。

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第二階段申請提供約3,040個單位（包括一至二人，以及三至四人單位）

項目內將設有巴士總站，提供往返屯門市中心、屯門公路巴士轉乘站，以及在繁忙時段接駁市區其他目的地的公共運輸服務

預計每月租金約900元至1,610元。

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提供約860個單位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位）

鄰近港鐵馬鞍山站，附近亦設多條專營巴士及小巴路線往返港九及新界不同地區

預計每月租金約1,180元至2,650元。

視乎單位面積及地區，租金參考同區新落成傳統公屋租金約90%。因應傳統公屋租金一般每兩年檢討一次，相關租金亦會有所調整。

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優先申請資格：輪候傳統公屋三年或以上，以一般傳統公屋申請住戶的家庭申請者優先。符合資格的人士會陸續收到由房屋局寄出的申請表。

申請日期：在6月2日至23日期間交回填妥的申請表可獲優先處理；房屋局在6月23日後仍會繼續接受申請。

遞交方法：有意的申請者可把填妥的申請表郵寄至香港灣仔告士打道郵政局郵政信箱28222號房屋局「簡約公屋」專責小組辦事處；或於辦公時間內（星期一至星期五上午9時至下午6時，星期六、日及公眾假期除外）放入位於下列地點的文件投遞箱：

九龍橫頭磡南道三號香港房屋委員會客務中心第二層平台「簡約公屋」資訊站

香港灣仔告士打道五號稅務大樓8樓801室「簡約公屋」專責小組辦事處

九龍石硤尾邨美葵樓G06號鋪「簡約公屋」資訊中心

另外，如申請者及家庭成員均已登記「智方便+」，亦可選擇透過掃描申請表上的專屬二維碼填寫、簽署和遞交電子表格。

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簡約公屋反應踴躍 前7個項目已全面入伙

房屋局發言人表示，「簡約公屋」申請至今反應踴躍，截至5月下旬已收到超過3.86萬份申請。在房屋局主導下，7個項目包括元朗攸壆路、牛頭角彩興路、上水彩園路、觀塘順安道、啟德世運道（第一期）、屯門青福里及九龍灣彩石里，共約9.650個單位全部按時落成，並已全面入伙。第三期申請涵蓋的柴灣常安街及啟德世運道（第二期）項目，早前亦已開始為申請人進行資格審核。

發言人續說，各項目的居住環境及配套設施，均遠較劣質「劏房」等不適切居所優勝，還有金額由1,950元至13,000元不等的一次性住戶特別津貼，以及營運機構為住戶提供的各種服務和支援。當局呼籲有需要而又符合資格的市民盡快遞交申請。

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