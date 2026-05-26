每日雜誌｜長者飽受精神虐待 雙老家庭成「隱藏炸彈」 伴侶施虐個案上升 團體籲加強教育構建保護網

本港正邁向高齡化社會，近年呈報的虐待長者個案雖較10年前減少近半，惟涉及身體虐待和由配偶或伴侶施虐的個案卻見上升。有學者指，有長者成為伴侶或照顧者「出氣袋」，該類「精神虐待」極難舉證，但往往令長者承受極大心靈創傷，加上雙老家庭增加，憂「虐老」成為社區「隱藏炸彈」。團體促設立強制舉報機制，並呼籲加強公眾教育，構建完善保護網，及早識別及支援高危長者及照顧者，甚至訂立專門法例，釐清法律定義及罰則，加強保護長者。

本港暫未制訂「虐待長者」的法律定義，但據去年社會福利署修訂的《處理虐待長者個案程序指引》，「虐待長者」是指傷害長者福祉或安全的行為，或不作出某些行為以致長者的福祉或安全受到傷害，「通常施虐者與受虐長者本身是互相認識，或施虐者是負責照顧受虐長者的。」

過去10年，當局接獲的已呈報虐待長者個案持續下跌（見表），由2016年全年613宗，下降至2024年的283宗，去年略回升至359宗，當中「身體虐待」多達74%。值得注意是「配偶或伴侶」屬主要施虐者，佔比由10年前的53%增至去年73%，這亦與近年雙老家庭中的照顧者備受壓力，成為施虐主要風險因素不謀而合。

語言暴力隱蔽極難舉證

對「虐老」個案持續下跌，且反映「身體虐待」成為主流，而同期社署接獲涉及「精神虐待」的虐老個案徘徊9%至10%，一直關注長者議題的理工大學應用社會科學系教授甄秋慧有所保留。她稱，「身體虐待」個案較易識別，因為會於長者身上發現明顯傷痕，惟她留意到，社區隱藏不少涉及精神虐待及語言暴力的「虐老」個案。

理工大學應用社會科學系教授甄秋慧指，關注長者受到精神虐待的無形創傷。

她引述世界衞生組織研究指，最常見長者受虐情況是「精神虐待」，其次是「侵吞財產」及「疏忽照顧」，「身體虐待」反而佔比不高。她稱，「精神虐待」往往來自同住的配偶、伴侶及照顧者，見諸於語言暴力。她稱，這些來自至親的無形施虐，令長者承受巨大及難以癒合的心靈創傷，不容忽視。

甄秋慧表示，有照顧者對長者經常喝斥責罵，當作「出氣袋」，是典型的語言虐待。另有長者與家人的宗教信仰不同，家人竟趁長者外出，將對方供奉的神像棄置於垃圾站。她提到，該些行為並未令長者身體受傷，卻構成嚴重的精神傷害，令長者活在惶恐中，亦反映精神虐待的隱蔽性。

香港長者權益協會總幹事李立航亦指，「精神虐待最危險之處，是最後可能演變成為身體虐待。」他表示，長者健康日衰，依賴別人照顧，若配偶或伴侶要在工餘兼顧照顧重任，壓力更見沉重，配偶或伴侶相處數十年，難免有積怨。他曾處理個案是照顧一方為報復舊怨，故意不理睬對方，甚至未有即時作出照顧，認為都屬精神虐待。

部分選擇逆來順受保護家人

當照顧成為經年累月的事，照顧者勞累日增，他稱曾有個案是照顧者會「搣」對方一下以作發洩，惟當被照顧者無力反抗，這些行為極可能由「一次」變成「間歇」，甚至持續，發洩行為亦可能由「搣」發展到推撞，甚至「升級」為暴力行徑。

甄秋慧亦指，精神虐待行為較少被舉報，除與不易發現，亦跟長者抱持「家醜不外傳」的心態有關。她解釋，部分長者即使知道被虐待，但選擇逆來順受，以保護家人，更有長者歸咎自己「年紀大、無用、麻煩」，才激怒家人作出施虐行為。

2024年全港有28萬戶雙老家庭，李立航關注要及早找出潛在高風險的受虐長者及其照顧者，提供協助。他認為可透過社區的長者中心等找尋，並特別提到需加強支援照顧者，建議有關部門或地區人士為照顧者提供上門暫代照顧服務，讓照顧者可以休息。

針對缺乏支援網絡的長者，近年有社福機構推出關顧隱蔽長者服務，但香港防止虐待長者協會認為成效有限，建議當局仿傚訂立《強制舉報虐待兒童條例》，就虐老情況訂立相關的強制舉報機制，加強長者的保護網。

甄秋慧則對訂立強制舉報機制有所保留，指有關條例是基於孩童沒有自我照顧能力，社會共識是需要保護孩童，免受虐待；長者已成年，除非個別長者患嚴重腦退化症，被診斷失去自主性，否則普遍認為長者可以自主決定是否就受虐報警。

涉及配偶或伴侶施虐的「虐老」個案上升，前線社工促加強支援照顧者。

訂立「虐老」法例加強阻嚇

她認為，讓長者知道「虐老」定義，以及他們可就受虐求助更重要。另一方面，她建議加強長者的社區支援網絡，透過公眾教育，提高市民、鄰居對「虐老」行為的認知，亦有助及早找到潛在個案，作出支援。

嶺南大學研究生院高級講師蕭珮而亦指，「與照顧者同行」計劃下，前線物管人員獲培訓辨識及協助有需要的長者和照顧者，建議未來可加入虐老及防止虐老培訓，提高物管人員的警覺性。她亦建議，訂立明確的求助機制，當發現疑似「虐老」個案，物管人員可向指定部門求助。

現時當局主要針對施虐者行為，援引相關法例作出檢控，將施虐者繩之於法。香港防止虐待長者協會亦希望，當局訂立專門針對「虐老」行為的法例，加強阻嚇性。

本港正邁向高齡化社會，近年所見互相照顧的雙老家庭將是未來趨勢，蕭珮而指雖然當局已在支援照顧者及被照顧者上投放不少資源，但認為在「居家安老」的願景下，當局宜未雨綢繆，制訂有關「虐待長者」專門法例，並釐清法律定義及罰則，才能為長者提供更全面的保護，避免更多相關事故發生。

社署：首要提升公眾關注 跨專業合作預防介入

虐老個案於去年回升，社會福利署指，政府一直透過跨專業合作，防止及處理虐待長者事件，並採取各種預防和介入措施，為受虐長者提供適切支援。目前，政府首要工作是持續提升公眾關注，並透過上述預防及介入措施，支援長者。

社會福利署指，政府首要工作是持續提升公眾關注，並透過不同的預防及介入措施支援長者。

社署指，由勞工及福利局、社署、醫管局、衞生署、警方、非政府機構代表及相關專業人士組成的「虐待長者問題工作小組」，去年更新《處理虐待長者個案程序指引》，加入多專業個案會議參考文件樣本，供相關部門及社會服務單位、警方、醫護人員、房屋署等參考及使用。

社署轄下設有「虐待長者個案中央資料系統」，收集、整理及分析由社署、非政府機構、醫管局等單位呈報的虐待長者個案資料，包括虐待類別、受虐長者資料、與施虐者關係及施虐者資料，以了解本港虐待長者問題的情況及特徵，為防治虐待長者服務的專業人員提供統計數據，以作參考。

社署又指，雖然本港現時沒有就虐待長者立法，但現行法例亦為長者提供保障，免受虐待，如《刑事罪行條例》、《侵害人身罪條例》及《盜竊罪條例》等。市民亦可根據《家庭及同居關係暴力條例》向法院申請強制令，令長者免受其配偶、子女或該條例所指明的其他人士騷擾。如長者屬精神上無行為能力人士，《精神健康條例》可授權監護委員會發出監護令，委任監護人以保障長者利益。

署方強調，目前政府首要工作是持續提升公眾關注，並透過上述各種預防及介入措施，為長者提供適切支援。

記者：關英傑