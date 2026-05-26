屯門中學校長涉於新加坡作不當言行 校董會急撲火：深表歉意 若違教師操守必嚴肅處理

屯門新會商會中學校長李卓興，近日在新加坡帶領學生交流團期間，疑因旅遊巴違泊問題與當地女保安發生爭執，並以粗言穢語辱罵對方，片段在網上發酵，事件亦已登上新加坡當地媒體頭版。新會商會中學法團校董會昨（25日）發聲明，指對此深表歉意。

校長涉爆粗辱女保安 校方：必按既定程序進行調查及跟進

校董會指，本月22日下午，學校的新加坡交流團因停車問題引發的事件，引起公眾關注及不安，校方對此深表歉意。學校及辦學團體一向重視教職員的操守，如有教職員涉及操守及不當行為，必按既定程序進行調查及跟進。若有違反教師操守或損害學校聲譽，定必嚴肅處理。

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校董會今開會討論事件 料會見校長本人、教職員等

校董會又指，學校已即時啟動危機小組處理事件，法團校董會亦高度關注，正積極向承辦旅行社了解事發經過，並要求提供相關資料。根據機制徹查事件，稍後將向全校師生及家長發信詳細交代情況。

該校校董之一、前立法會議員黃俊碩今早（26日）在商台節目補充，校方高度重視事件，校董會今日會開會，其中包括討論今次事件，亦可能讓校長本人講解事件始末。他認為當務之急是先處理好學生狀況，密切留意事件對學生有否影響，以及會否擴散至影響全港其他學生，始終保護學生是每個教育工作者的首要任務。

黃俊碩又指，該校本身是一間歷史悠久、校風純樸的學校，一直跟隨教育局各項指引，稍後會對全體師生家長作出解釋，以示學校是有承擔、有能力去處理事件。他亦希望公眾明白事件涉及細節頗多，調查及處理需時，過程中除校長本人，亦有可能要會見隨團教職員、學生甚至校內其他老師。