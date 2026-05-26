虎豹別墅下半年回復運作　目標打造成香港「文化大使館」

停運逾三年的一級歷史建築虎豹別墅，將於今年下半年回復運作，新營運者藝術與文化基金會將舉辦展覽、表演、電影放映和導賞團等，明年起支持國際及本地藝術家駐留創作，目標打造成為香港的「文化大使館」，作為未來國際藝術家駐留基地及文化中心。保育歷史建築諮詢委員會主席蘇彰德期望，基金會可舉辦具吸引力的音樂會和展覽，並與區內其他歷史建築組成古蹟遊路線。

2009年時被評為一級歷史建築的虎豹別墅，經第三期活化歷史建築伙伴計劃交予於2019年4月由胡文虎慈善基金活化為「虎豹樂圃」，因財困於2022年12月提前停止營運。新經營者藝術與文化基金會去年獲政府選定以非牟利及自負盈虧方式，營運虎豹別墅作文化藝術用途，舉辦展覽、電影放映、表演和工作坊等活動，雙方於去年12月簽訂3年期協議，預計今年下半年分階段開始運作。

基金會指，虎豹別墅未來將作為國際藝術家駐留基地及文化中心，媲美以文化藝術聞名於世的羅馬美第奇別墅和京都九條山別墅等，成為全球「文化別墅」網絡一員，成為香港的「文化大使館」，建構匯聚文化遺產與當代藝術的國際樞紐，並透過世界級的計劃與合作，促進東西方交流，連結大灣區及亞太地區社群。虎豹別墅明年起會推行「藝術家駐留計劃」，支持本地及國際藝術家在保留歷史脈絡下創作新作品。

虎豹別墅未來將於上午10時至下午6時開放，逢周二休息。場地將優先用作文物保育、藝術、教育及社區活動，例如導賞團、學生計劃、工作坊及講座，非藝術及純商業活動將大幅減少並經過嚴格審核。基金會亦會實施人流管制措施，並透過活動安排、節目選取及嚴格營運守則控制噪音。

保育歷史建築諮詢委員會主席蘇彰德表示，得知虎豹別墅今年9月重新營運，由於建築保養良好，且十分獨特，相信初期會有很多市民到訪，惟期望新經營者在軟件上落工夫，舉辦更多具吸引力的音樂會和展覽活動，才可讓公眾和旅客持續回頭到訪虎豹別墅。他又指，今次招標由文體旅局牽頭，非經發展局轄下活化歷史建築伙伴計劃招標，是嶄新嘗試，或可更有創意地加入文化旅遊元素，成為日後活化的案例，政府亦可嘗試加強現有活化歷史建築項目的文化旅遊面向。

他又指，近年內地客偏向深度遊，虎豹別墅未來可與附近的大坑蓮花宮、大坑火龍文化館和預計明年開放的景賢里組成古蹟遊路線。

灣仔區議員穆家駿表示，虎豹別墅交通不算方便，需加強與灣仔區內其他旅遊點協調組成路線，並需加強社交媒體推廣，以及舉辦出色展覽和活動，吸引內地旅客到訪。他亦希望經營者預留活動配額予區內居民和學生。

記者 曾偉龍