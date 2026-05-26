吸收全運會經驗 鄭泳舜冀增辦國際級比賽 加強主場凝聚力︱新聞追擊

香港舉辦國際體育盛事一浪接一浪，且愈見聲色，身兼大型體育活動事務委員會副主席的鄭泳舜表示，未來本港除要繼續爭取更多世錦賽級別比賽落戶，亦要鼓勵其他項目累積舉辦比賽經驗，而配合M品牌活動數據作更好部署，以及培養更好的球迷氣氛，加強主場凝聚力。他又指，香港去年吸收舉辦全運會經驗後，有空間和能力去申辦更多亞洲和國際的綜合體育賽事。

籲提升辦賽資助積累經驗

除年度體育盛事的香港國際七人欖球賽，本港近年亦舉辦多項大型體育活動。鄭泳舜表示，隨啟德體育園落成，本港大型體育盛事數目較幾年前增加數倍，賽事更多元化，今年有劍擊世錦賽和有多支歐洲足球勁旅參與「香港足球盛會」，證明體育盛事在市場有需求，且對外地和內地體育迷具吸引力。

展望未來，鄭泳舜指，希望有更多世錦賽級別的頂級比賽在香港舉辦，惟辦賽經驗需要逐漸累積，建議政府提升本地賽、亞洲賽和內地聯賽的辦賽資助，讓體育人才從中學習，為未來舉辦大型賽事鋪路，而去年M品牌要求每個項目就活動內容和成效提交獨立評估報告，數據亦會有助活動的規劃。

港有能力申辦更多國際賽

鄭又提到，香港可參與更多內地聯賽，培養球迷氣氛，增加應援體驗。他稱，過去體育總會以訓練運動員和舉辦比賽為主，未來要多花心思鼓勵觀眾參與，現時除足球球迷凝聚力強勁，其他運動的觀眾基礎亦不俗，舉例「男女子排球聯賽決賽討論很熱烈，坐爆球場」，關鍵在於如何設計配套予球迷，讓他們更熱烈支持愛隊。他又指，要發展主場經驗，商業元素必不可少，具體方法需大家發揮創意，而近年各體育總會善用社交媒體，亦令運動爭取更多曝光機會。

對於香港未來申辦亞運或以大灣區名義申辦奧運的機會，鄭泳舜指，申辦亞運或奧運屬於國家決定，需配合國家整體部署，但香港吸收了去年舉辦全運會的經驗，顯示香港有一定承辦能力和空間，去申辦更多亞洲和國際的綜合體育賽事，除奧運和亞運外，亦可爭取舉辦亞沙運和世界大學運動會等亞洲和國際綜合體育賽事。