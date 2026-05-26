立法會今討論北都劍擊館 議員倡河套區研運動科技聯動、公私營合營氣膜運動場︱新聞追擊

立法會發展事務委員會今日討論古洞北劍擊館工程項目，身兼體院副主席的立法會議員鄭泳舜表示，劍擊館落成後將有助劍擊運動發展，增加青少年劍手訓練場地，而劍館泳館均處北都，政府可考慮在河套園區撥地專注體育科技，利用創科帶動體育產業。他又指，隊際運動場地短缺，建議以公私合營模式，由私人興建體育中心或設氣膜球場。

料增青年劍手訓練機會

政府擬斥99.6億元於古洞北新發展區第29區興建政府聯用綜合大樓及聯用辦公大樓，其中劍擊館將座落於聯用綜合大樓內，立法會發展事務委員會今日將作討論。建築署網頁顯示，兩大樓料於2026至2027年動工，預計2031至2032年落成。鄭泳舜接受《星島》訪問時表示，古洞北的世界級劍擊館和游泳館落成後，將對劍擊和游泳運動發展有很大幫助，新場地料可增加青少年劍手的訓練機會。

建北都專業化體育網絡

對於劍擊館日後使用，鄭泳舜表示，因未知劍擊館劍道和配套設施等細節，體院亦未有使用方案，例如將花、重、佩劍分拆到劍擊館，或將青少年隊搬到北都，實際安排會交由當時的劍擊隊總教練決定。他又希望，劍擊館未來有健身設施和運動醫學科學配套，而場地應可快速轉換，以平衡運動員訓練和公眾人士使用的需要，並希望設有足夠座位，可舉辦世界級賽事，令香港成為亞洲劍擊之都。

劍擊館和游泳館均位處北都，鄭泳舜認為，政府可考慮在河套創科園區內撥地作體育科學研究，支援北都內運動員訓練，舉例本地大學的風洞研究幫助香港單車隊提升表現，未來體育科研技術亦可在劍擊館和游泳館運動員身上實驗，建立北都專業化的體育網絡。

對於體育場地供應，鄭泳舜認為，體院運動員以單人項目較多，相比下隊際體育運動場地較短缺，但隊際運動體育總會增加優先訂場配額，會減少公眾訂場機會，故增加場地才是治本之道。

他指出，政府可考慮以公私營模式，提供場地予私人經營，舉例匹克球是商業模式的成功例子，南華會經營的體育中心亦可提供多項運動選擇。他指，單靠康文署難以滿足社區的體育設施需要，港府可放寬政策，物色閒置土地供市場競投，設立臨時性、備有空調的氣膜球場，政府毋須規定用途，可交由讓市場探索。他形容，運作概念上與現時政府的簡約公屋和過渡性房屋相若，而氣膜球場在歐洲和內地十分普遍，適合所有中小型隊際運動。

借空置校舍訓練

空置校舍多數已有球場。鄭泳舜表示，新界有不少空置校舍，政府可給予支援和協助配對，讓本地體育總會或非牟利機構競投作體育中心，借用私人力量滿足地區需求，體育總會亦可將訓練設施和辦公室遷入，但需要政府政策和資源支援，「若沒有政策支援，你要它（體育總會）撥3,000萬元出來翻新，它是沒有可能做到這件事。」

香港大球場暫不重建，政府今年4月起將讓7個體育總會辦公室進駐球場廂房。鄭泳舜認為，香港大球場是大型項目，未來規劃應要配合香港體育發展布局，但不希望拆卸球場或做大規模改建，「體育發展勢頭很好，如果封10年，對體育發展不理想」。

2020年疫情期間，本港曾於中山紀念公園體育館設立臨時氣膜實驗室。資料圖片

氣膜球場空氣支撐 適合不同體育活動

海外及內地盛行的氣膜體育設施，以氣膜建築結構或大型帳篷等方式，用空氣作為支撐，可作不同類型的體育活動。據悉，由建築期、建造成本均較傳統球場為低，由於不需要內部支撐，建造大跨度的場館更具成本效益，亦適合在天氣炎熱時進行室內運動。美國、印尼和杜拜均設有大型的氣膜體育中心。

根據外國提供氣膜場館的公司網站介紹，氣膜場館可作大型和小型足球場、欖球場、田徑及多用途運動場、游泳池、曲棍球場、網球場、高爾夫球場，以及其他工業和儲存場地。

內地媒體報道，氣膜體育場館以膜材為主要建築材料，用空氣作為支撐，建材成本更為低廉，其優勢是不需要內部支撐，建造大跨度的短期建築時更具成本效益，且氣膜場館膜結構容易拆卸搬遷，氣膜體育館造價亦僅為普通體育館的三分一至五分一。

氣膜場館建造期亦較快，例如內地興建2,000平方米的傳統體育場地需時半年左右，氣膜體育館只需1至2個月便可完成，因氣膜場館的制造、加工和設計均於工廠內完成，現場只進行安裝工序，與傳統建造方法不同。

氣膜場館支撐結構多變，加上以柔性膜材建造，故建築物造型更為可塑，膜材有較高的反射性和較低的光吸收性，熱傳導較低，阻撐太陽能之餘，亦有良光的透光率，減少室內照明的能源。

近年亦有不少地區興建大型氣膜場館，印尼雅加達首個大型氣膜體育中心 FKS Air Dome Sports Center 的板網球場於去年8月部分啟用。美國Shield Sports Park 是全美最知名的體育穹頂建築之一，佔地逾19萬平方英尺，內設6座標準籃球場、12座排球場、2座壘球場及多功能人造草皮場。杜拜的Danube Sports World 於2022年啟用，是中東最大型的室內運動設施，提供氣膜場地作板網球、板球和足球等活動。

翻查資料，本港2020年疫情期間，曾於中山紀念公園體育館設立臨時氣膜實驗室，應付大規模檢測，當時籌備時間僅為兩星期。

記者：曾偉龍