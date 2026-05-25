青葵公路車禍│田北辰強烈要求部門徹查成因 批工程車未擺雪糕筒促嚴肅問責

青葵公路今日( 25日 )下午發生嚴重交通意外，一輛九巴與兩輛工程車相撞，造成超過20人受傷。實政圓桌召集人田北辰對事件表示高度關注，並強烈要求相關部門徹查事故原因，尤其追究涉事工程車未有按規定擺放雪糕筒的責任。

工程車因故障停於中線 現場未擺放雪糕筒作預警

田北辰今午於社交平台發文，指據他了解，事發時其中一輛工程車因故障停於中線，但現場未有擺放任何雪糕筒作預警。而當時巴士司機疑因陽光刺眼影響視線，當察覺前方工程車時已收掣不及，釀成連環碰撞。

實政圓桌召集人田北辰對事件表示高度關注，並強烈要求相關部門徹查事故原因。

田北辰指據他了解，事發時一輛工程車因故障停於中線，但現場未有擺放任何雪糕筒作預警。當時巴士司機疑因陽光刺眼影響視線，當察覺前方工程車時已收掣不及，釀成連環碰撞。

田北辰指出，過往多宗涉及工程車的意外，均發現相關車輛未有在足夠距離前擺放雪糕筒，導致駕駛人士未能及早減速應變。「如果擺咗雪糕筒，就算司機真係唔小心，都只會先撞到雪糕筒，而唔係成架工程車！」他強調，此類意外絕對可以避免，要求當局立即問責，查明為何事發時完全沒有任何警示裝置，並承諾杜絕同類事故再次發生。

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