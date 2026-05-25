屯門中學校長李卓興再爆不當言論 旅遊巴帶學生玩接銀紙 稱「啲女人好貪心」惹嘩然

近日網傳疑似屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡帶領學生交流團期間，因旅遊巴違泊問題與當地女保安發生爭執，並以粗言穢語辱罵對方，引起社會及教育局關注，局方更要求校方提交書面報告。事隔一日，今日（25日）網上再有影片流出，李卓興疑在新加坡遊學團的旅遊巴上帶頭與學生玩「接銀紙」遊戲，當有女生表示「想玩」之際，他爆出一句「啲女人好貪心」，令網民嘩然。有網民直斥「低俗當有趣」，形容是「崩塌的師道尊嚴」，更有人戲謔「以為睇緊『夜王』片段」。

影片所見，李卓興在旅遊巴車頭位置，手持一張一千元「金牛」，帶頭與學生玩「接銀紙」。片中開首，有學生嘗試卻捉不緊「金牛」，故李卓興先提示「要用對眼同對耳」，其後有女生希望加入，表示「攞嚟呀，我得㗎」，校長隨即回覆一句，「嗱，啲女人好貪心㗎」，惟最後該女生也無接實，短片在一片笑聲和歡呼聲中完結。

網民質疑「傳遞緊咩價值觀？」

有網民評論稱「當金錢在旅遊巴上飄落：一場由校長領銜的『金錢遊戲』與崩塌的師道尊嚴」，有網民狠批校長李卓興「痴線，好似睇緊夜王咁，咩叫『啲女人好貪心』，呢啲人點做校長呀，傳遞咩價值觀俾（畀）下一代，後宮呀？」更有人稱「多年前在夜總會同D（啲）小姐玩嘅遊戲！呢條教育界垃圾．以為好有型！」

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