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佛誕連假最後一日 大批市民搭高鐵趕回港 : 假期「唔長唔短」故選擇北上

社會
更新時間：17:32 2026-05-25 HKT
發佈時間：17:32 2026-05-25 HKT

佛誕連假最後一日，不少北上港人相繼回港。西九龍高鐵站抵港大堂今日（25日）下午人流絡繹不絕。市民周先生與太太日前趁3日佛誕連假到汕尾旅遊，「包咗部車去風車島玩」，連同住宿花費約3,000港元。被問到假期為何不選擇留港，他直言此舉「好正常」，認為「假期緊係搵啲地方玩」，又指內地環境舒適，且人流亦不多。他說今次假期購買高鐵車票不算困難，約在出發13、14日前便買到。

假期「唔長唔短」故選擇北上

另一市民陳女士假期期間同樣選擇帶同小朋友北上，一家四口到了清遠長隆遊玩，認為內地使費較低，且「啲園區有好多唔同嘅嘢玩，有睇動物同埋玩水」，認為體驗頗佳。她坦言，自己並非每逢假期就北上的人，惟今次假期「唔長唔短」，故選擇北上，「如果長啲就會去其他地方，可能暑假就會去日本咁樣」。

黃女士亦趁今次假期攜同子女到長隆遊玩，表示「想帶小朋友去動物園玩一下」，若選擇暑假到訪，便會碰上內地假期，且夏天天氣亦太熱，所以決定趁今次假期提早遊覽。她亦坦言，因為平日都在香港生活，今次迎來3日假期，認為正適合到周邊地區遊玩。

除了返港人士之外，亦有不少內地旅客訪港。廣州遊客伍先生表示，內地沒有佛誕假期，純粹想帶小朋友來港遊玩，認為「香港冇大陸咁烏煙瘴氣，空氣、環境，好多嘢都好好多，咁小朋友會舒服啲」。他又指，自己本身已經多次來港旅遊，認為香港有很多地方適合帶小朋友去玩，例如西九文化區、故宮博物館等。他們今次打算到主題樂園遊玩，「諗住買年票，住就住親戚家」，估計花費約500至600港元一日，到周四、五左右便離開。

記者：伍萬庭

攝影 :  吳艷玲

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