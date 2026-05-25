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北都︱北都統籌辦夥多國駐港總領事、商界代表等實地考察 鼓勵企業積極參與發展

社會
更新時間：15:47 2026-05-25 HKT
發佈時間：15:47 2026-05-25 HKT

北部都會區統籌辦事處主任蘇惠思本月22日與多國駐港總領事、商界及教育界代表考察北部都會區，實地了解北都的規劃及最新發展。今次考察由香港—東盟協會安排，有近70名代表參與。代表團首先參觀洪水橋／厦村新發展區社區聯絡中心，了解該新發展區和整個北都發展的規劃和發展進程。代表團隨後訪問河套香港園區的訪客中心、濕實驗室大樓和人才公寓，聽取創科發展的介紹，最後探訪塱原自然生態公園，了解北都的保育工作。

代表團首先參觀洪水橋／厦村新發展區社區聯絡中心，了解該新發展區和整個北都發展的規劃和發展進程。
代表團首先參觀洪水橋／厦村新發展區社區聯絡中心，了解該新發展區和整個北都發展的規劃和發展進程。
北部都會區統籌辦事處主任蘇惠思介紹北都最新發展。
北部都會區統籌辦事處主任蘇惠思介紹北都最新發展。
代表團到訪港深創科園。
代表團到訪港深創科園。
代表團最後探訪塱原自然生態公園，了解北都的保育工作。
代表團最後探訪塱原自然生態公園，了解北都的保育工作。

北部都會區統籌辦事處主任蘇惠思表示，北都是香港在國家雙循環格局中發揮「引進來、走出去」作用的重要平台，外地企業可藉北都進入大灣區及其他地方的龐大巿場，內地企業亦可利用北都開拓海外業務。隨著基本規劃經已出台，北都現時正是加速建設及企業進駐的黃金時刻。政府正透過多元方案，包括北都專屬法例、多元開發模式如片區開發及成立產業園公司，以及全方位的便利措施如優惠政策包及專案督導辦公案等，以加快建設及招商引資。她鼓勵企業和相關團體把握這個難得機會，積極參與北都發展。

這次訪問加深了各界對北都的認識，促進香港與東盟及其他地區在經貿、創科、產業發展及環境保育方面的交流。代表團表示對北都發展有濃厚的興趣，期望日後能加強合作和交流。

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