深圳文博會︱香港館以「盲盒」為構思展示9個香港品牌 逾百件作品推廣香港文創產業

文體旅局轄下文創產業發展處連續第三年率領業界參與5月21至25日的中國國際文化產業博覽交易會（深圳文博會），並資助業界以「開箱香港」為主題設立香港館，以「盲盒」為構思展示九個香港品牌及創作單位共逾百件作品，介紹香港設計潮流，及今年首設展銷專區，增加業界在內地曝光和開拓市場的機會，推廣香港文創產業。

香港館以「盲盒」為構思展示九個香港品牌

一如往年，香港館一直是深圳文博會中最具特色的展區，吸引大批觀眾聚集。今年首次設立的展銷專區，據銷售工作人員介紹，來自香港的文創產品頗受歡迎，不少貨品可謂「日日清」。來自雲南普洱的陳女士表示，「香港的文創在色彩等方面非常有設計感，很喜歡那款地球娃娃的玩具（大地之子），會將這個禮物帶回雲南送給朋友。」

香港館展銷專區的香港文創產品。

香港館展覽期間亦舉辦多項精彩活動，包括工作坊，以及藝術家跨界對談講座等，以展現香港的文化軟實力。超現實攝影藝術家Tommy（SurrealHK）與原創藝術玩具設計師阿華（LeeeeeeToy），兩人分別以「虛幻影像」與「實體玩具」為載體，分享如何透過獨特的幽默感與懷舊情懷，讓香港的日常景觀生出不一樣的生命力。原創藝術玩具設計師阿華（LeeeeeeToy）說，將香港的情懷濃縮在品牌的美感和視覺裡，延續給下一代，形容這是一種超越語言的「香港手信」。

超現實攝影藝術家Tommy（SurrealHK）（左二）與原創藝術玩具設計師阿華（LeeeeeeToy）（左一）跨界講座。

文體旅局副局長劉震參加香港館開幕時表示，特區政府主動對接國家「十五五」規劃，深度參與粵港澳大灣區建設。本屆深圳文博會是「十五五」規劃開局之年的一項重要文化盛事，香港會積極把握國家戰略機遇，通過深圳文博會以展示加展銷的形式，推動跨領域文化交流，助力香港進一步融入國家發展大局。

文化體育及旅遊局副局長劉震。