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T2︱機場二號客運大樓5.27啟用 機場快綫/機場巴士/的士要點搭？ 一文睇清公共交通安排

社會
更新時間：10:55 2026-05-25 HKT
發佈時間：10:55 2026-05-25 HKT

香港國際機場二號客運大樓（T2）旅客離境設施周三（27日）啟用。運輸署今日（25日）表示，啟用後將實施相應交通及公共運輸安排便利市民和旅客。就交通安排，連接二號客運大樓落客區的翔天路將於周三凌晨零時起開放，有關路段已加設適當交通標誌及道路標記，指示駕駛人士。

機場T2公共運輸機場快綫

港鐵機場快綫機場站連接二號客運大樓的三號月台（往博覽館站方向）及四號月台（往香港站方向）已經啟用。

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機場T2公共運輸︱城巴/龍運機場巴士

城巴及龍運巴士共29條機場巴士路線（A線）及17條通宵機場巴士路線（NA線）往機場方向的服務，由5月27日首班車起，將於停靠一號客運大樓後，途經二號客運大樓落客區。往市區及新界方向的服務路線則維持不變，乘客可繼續於機場（地面運輸中心）登車。署方已督導營辦商密切留意乘客需求，並在需要時加強服務。

運輸署提醒乘客，參閱港鐵公司及巴士公司通告、網頁或流動應用程式、掃描車上二維碼或留意廣播系統，及早了解航空公司所在的客運大樓及車站位置。

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機場T2公共運輸非專營巴士

二號客運大樓室內旅遊車候車大堂已投入運作，乘客應參閱有關營辦商的票務安排。

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機場T2公共運輸的士上落客安排

一號客運大樓接機大堂外的士站，以及一號停車場旁邊的預約的士上客區位置維持不變。

運輸署發言人說，二號客運大樓啟用初期，附近一帶的交通在部分時段可能會較繁忙。緊急事故交通協調中心會密切監察機場一帶的交通及公共運輸情況。市民和旅客應提早計劃行程，預留時間適應新安排。市民和旅客可留意電台、電視台、運輸署網頁（www.td.gov.hk）及「香港出行易」流動應用程式的最新交通消息。

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5.27起服務機場T2的46條巴士線：

5月27日起服務機場T2的46條巴士線。
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