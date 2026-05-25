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屯門中學校長涉新加坡爆粗鬧女保安 教聯會稱不恰當：帶團壓力雖大惟應冷靜克制 校長言行是學生榜樣

社會
更新時間：10:35 2026-05-25 HKT
發佈時間：10:35 2026-05-25 HKT

近日網傳屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡帶領學生交流團期間，疑因旅遊巴違泊問題與當地女保安發生爭執，並以粗言穢語辱罵對方。教育局回覆《星島頭條》查詢時表示，已即時聯絡學校及辦學團體，要求校方提交書面報告。

黃錦良：校長言行直接影響學生並成為榜樣

教聯會主席、立法會議員黃錦良今日（25日）在電台節目上坦言，雖然事情來龍去脈未百分百弄清，但無可否認言行有不恰當之處，明白帶領學生出外交流壓力甚大，首要任務是確保學生安全，同時要應對行程時間及突發風險。不過，他強調無論發生何事，教育工作者都應保持冷靜克制，注意專業操守及形象。

黃錦良指，若在外地遇到爭拗，應尋求當地導遊協助；若在香港則可報警處理，而非與對方當面對罵。他重申，社會對教育界的專業操守要求越來越高，校長的言行會直接影響學生並成為榜樣，因此必須注意自身形象。

相關新聞：網傳屯門一中學校長李卓興新加坡爆粗罵保安 教育局：已要求交書面交代 如違操守採適當行動

促待校長交書面報告 了解前因後果

不過他也表示，自己有看過相關影片，亦認識涉事校長，但認為單靠一段影片難以了解整件事的來龍去脈。他指，目前未知事件前因後果，例如是否涉及學生過馬路的安全問題而導致校長情緒激動，認為應給予時間讓校長回港後親身解釋，並提交完整的書面報告，待教育局、校董會及辦學團體審視後再作評估及下一步處理。

關於學校的投訴機制，黃錦良解釋，若投訴對象是老師，通常由校長處理或發出警告，並通報教育局分區；但若涉事者為校長，則必須由更高層次的校監、校董會或辦學團體接手跟進。據他了解，教育局已就此事聯絡涉事學校的校監及辦學團體。

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