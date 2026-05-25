長洲搶包山︱包山后龔子珊笑言與黎家盈同時「升空」 祝願對方好好享受旅程

昨日（5月24日）農曆四月初八佛誕，長洲按傳統舉行一年一度的太平清醮。壓軸盛事「搶包山決賽」於周日（25日）凌晨零時在長洲北帝廟遊樂場足球場引爆激戰，在全場市民高呼吶喊下，緊張的3分鐘比賽轉眼完結。最終郭嘉明再度封王，將奪冠紀錄推高至第11屆；而龔子珊亦成功衛冕，第四度勇奪女子組冠軍。

適逢首位「港產太空人」黎家盈於同晚坐上神舟二十三號載人飛船升空，為香港寫下歷史新章。成功連任包山后的龔子珊賽後興奮表示，自己與黎家盈幾乎同時「升空」，笑言「佢升空，我就搶包山」，並隔空送上真摯祝福，冀對方「平平安安上去，更加要平平安安回來，好好享受這個旅程」。

提及今屆的衛冕策略，龔子珊坦言，今年是她參賽11年來競爭最激烈的一年。由於勁敵黃嘉欣正好在其身旁，左邊更有前包山王郭俊賢夾擊，故採取了「快一步登頂」的策略，務求搶佔先機。她透露，當時唯一的目標就是速度必須快過黃嘉欣，這樣勝算才會更高，最終亦成功落實戰術。被問到未來會否繼續參賽，龔子珊指搶包山是一項極具挑戰性且獨一無二的體能活動，自己會保持「有得玩就玩多幾年」的心態。

另一邊廂，第11度問鼎寶座的郭嘉明直言，能夠再度奪冠非常難得。他透露在賽前等待時間較長，熱身稍為冷卻，起步時更一度失手，幸好及時調整狀態追趕，順利搶得足夠的9分包。對於強勁對手鍾玉川因未能於限時內落地而遭取消資格，郭嘉明坦言當時兩人在隔壁起步，雙方鬥快登頂時「我都好緊張好緊張」，並大讚鍾玉川實力強橫，惟不幸在下降時時間拿捏得不夠精準，強調這種突發情況在搶包山比賽中屢見不鮮。

郭嘉明續指，自己吸取了以往曾被取消資格的深刻教訓，因此今次格外謹慎，在賽事倒數剩下一分鐘時，已急不及待開始下降，務求在限時內安全著地，「寧願算到分數，起碼都有機會拿到頭三名。」