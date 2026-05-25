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神舟二十三號成功升空 中總熱烈祝賀：黎家盈為香港各界樹立亮眼榜樣

社會
更新時間：00:45 2026-05-25 HKT
發佈時間：00:45 2026-05-25 HKT

 

香港中華總商會（中總）熱烈祝賀神舟二十三號載人飛船發射任務圓滿成功。中總多位首長和成員觀看出征儀式和升空直播，見證首位香港女航天員黎家盈博士參與國家航天飛行任務。

全國政協常委、中總會長蔡冠深表示，本次任務實現香港航天領域歷史性突破，是香港融入國家航天發展的重要里程，社會各界倍感榮耀與振奮。首位升空女載荷專家黎家盈從警務崗位踏向浩瀚星海，憑藉堅毅與專業圓航天夢，彰顯永不言棄的追夢精神，為香港各界樹立亮眼榜樣。

中總會長蔡冠深表示，本次任務實現香港航天領域歷史性突破，是香港融入國家航天發展的重要里程，社會各界倍感榮耀與振奮。
中總會長蔡冠深表示，本次任務實現香港航天領域歷史性突破，是香港融入國家航天發展的重要里程，社會各界倍感榮耀與振奮。

相關新聞：神舟二十三號發射成功 港首名載荷專家黎家盈升空 李家超致賀

國家航天事業穩步前行，科技實力不斷攀升，充分體現我國科技自立自強的雄厚實力。國家大力支持香港打造國際創新科技中心，開放國家重大科研平台，讓香港人才有機會參與頂級項目，貢獻港人才智。

中總將全力配合國家航天事業與科技創新發展，包括繼續透過贊助和參與舉辦少年太空人體驗營，組織本港青年到內地體驗航天員訓練，推動香港年輕一代加深認識國家航天科技發展與成就。

 

 

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