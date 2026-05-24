運輸署研推「交通管理平台」 大數據預測交通變化 擬香港仔作首個試點

運輸署表示，正積極研究推展「交通管理平台」 ，利用大數據和人工智能技術，推動交通管理數字化，令市民出行更方便。

運輸署在社交平台發文指，「交通管理平台」 具三大功能，包括：預測交通變化、識別交通瓶頸及制訂應急預案。平台的應用場景涵蓋大型活動、惡劣天氣及突發事故 能夠提供實時交通和運輸資訊，協助不同政府部門做好交通管理及運輸規劃，維持交通暢順。

運輸署正積極研究推展「交通管理平台」。運輸署fb

收集和整合數據制訂應急預案

計劃以香港仔一帶作為首個試點選址，測試「交通管理平台」在香港道路環境的實際應用和功能，例如當該區的主幹道、地區道路或公共交通服務出現事故，或區內進行大型活動時，可透過平台收集和整合區內各類交通及運輸數據，從而預測交通變化、識別事故和交通瓶頸，以及制訂應急預案。

運輸署又指，此項研究將會審視及考慮不同地區的道路網絡、公共交通服務、不同時段的人流和車流情況，以及過去大型活動或突發事故對地區的交通影響等，從而研究日後在其他地區推展的次序準則、具體選址、試行時間表等。