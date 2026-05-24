網傳屯門一中學校長李卓興新加坡爆粗罵保安 教育局：已要求交書面交代 如違操守採適當行動

近日網上流傳一段影片，疑似屯門新會商會中學校長李卓興，在參與學校新加坡研學團期間，與當地人士發生爭執。影片中，李卓興以粗言穢語辱罵當地女保安，並伸脷做鬼臉挑釁。事件曝光後輿論譁然，有網民直言「如果我係學生都唔會入有呢啲咁嘅校長嘅學校」。教育局回覆《星島頭條》查詢時表示，已即時聯絡學校及辦學團體，要求校方提交書面報告。如教師被證實違反專業操守，當局會檢視有關教師的註冊，按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動。

遊學團違泊起爭執 粗口辱罵女保安

據網上流傳訊息，涉事學校於本月20至24日舉辦「新加坡經濟及科技研學團」，共有34名中一至中五學生參與。該團前往裕廊區（Jurong）一間餐廳用膳期間，旅遊巴停泊在雙黃線，兩名女保安上前勸阻，並要求旅遊巴駛至指定位置停泊。

影片顯示，一名貌似該校校長李卓興的男子，在巴士上落車處對着馬路上操英語的女保安大聲呼喝，其間涉嫌以帶有侮辱女性的粗言穢語辱罵對方，「郁我吖，上嚟啦，嚟啦」、「X你老母X，扮晒嘢」、「你行開啦」，並伸脷做鬼臉挑釁，一臉得意之色。當時車上一名隨團女教師曾嘗試拉住李卓興，勸阻其衝動行為，但無果。

影片在網上迅即傳開，有網民形容其舉止猶如「爛仔」，「好肉酸」、「丟臉丟到新加坡」；亦有網民要求教育局跟進，並呼籲去信當局投訴。

教育局：已即時要求校方跟進並詳細交代事件

教育局回覆《星島頭條》查詢時表示，知悉後已即時聯絡學校及辦學團體，要求校方嚴肅跟進並以書面詳細交代事件。學校已啓動危機處理小組嚴肅跟進。教育局會繼續與學校保持緊密聯絡，提供適切的意見及支援。

教育局強調，教師、校長是學生的楷模，其言行、操守、價值觀對學生影響深遠。教育局公布的《教師專業操守指引》闡述了教師專業操守及行為的準則，提醒教師應對個人操守有嚴格要求，以保障學生的福祉，確保教育質素，守護教育專業，建立社會信任。如教師被證實違反專業操守，教育局會檢視有關教師的註冊，按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動。

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