機管局與勞工處合辦機場博覽及招聘會 提供逾4400個職位 應屆畢業生：招聘會更有效率

香港機場管理局與勞工處合辦的「香港國際機場博覽及招聘會2026」今天(23日)於機場二號客運大樓舉行，約40家機場同業提供逾4400個不同範疇的就業機會，包括機艙服務、地勤服務、飛機維修、機場保安、行李處理及餐飲等，吸引不少人前來申請空缺職位。機管局與機場公司亦展示其最新發展、科技應用及全新服務。

楊達榮：本地招聘永遠是優先考慮

機管局提供逾70個職位空缺，包括飛行區運作、行李處理、航空貨運及系統工程，以及資訊科技等範疇。機管局機場服務總監楊達榮表示，去年機場客運量達6,100萬人次，今年目標提升至7,000萬，相關服務需求同步增加。他指出，機場現時員工約7.5萬人，預計隨着客運量和飛機升降量不斷增加，未來數年人手需求亦會增多。他強調，本地招聘永遠是優先考慮，只有一些很難請到本地人的崗位，才會考慮輸入勞工進行補充。

環美航務招募至少100人 涵蓋行李處理、飛機入油等

環美航務公司代表君國禮表示，T2啟用令機場整體運作規模擴大，相關工種需求同步上升，公司現正招募至少100人，涵蓋行李處理、飛機入油等職位。他形容今次招聘會反應理想，截至下午約2時，已接獲三、四十份申請，預計稍後及明日人流更旺。

大灣區航空聘約50個職位 求職者反應較預期理想

大灣區航空人力資源及行政主管彭冰冰表示，今次招聘機艙服務員、運控主任等約50個職位，求職者反應較預期理想，雖然暫未統計申請人數，但場內氣氛熱烈，期望明日人流會進一步增加。她指，航空業與其他行業一樣面對人手短缺，至於是否優先聘請本地人，她表示公司並不特別區分求職者來源，「最緊要係合適度」。

主婦趁子女長大重投職場 尋機艙清潔或飲食工作

求職者方面，不少市民到場了解機會。李小姐表示，多年專注照顧家庭，希望趁子女長大重新投入社會，今日已向兩間公司提交申請，期望嘗試機艙清潔或飲食相關工作，指薪酬約1.7萬元，符合預期。

應屆畢業生對地勤工作有興趣：招聘會更有效率

剛完成DSE的劉同學表示，對地勤服務特別有興趣，因喜歡與人溝通及協助旅客。他已向兩間公司遞交申請，形容招聘會比自行投遞履歷更有效率，「出面投咗好多CV都冇回覆」，期望今次能獲面試機會。

另外，機場同業將於博覽會中舉行14場就業講座，提供行業就業最新趨勢、職業生涯規劃的意見及面試技巧等。參與公司亦有機會進行即場面試。此外，現場將為參加者提供不同的免費服務，包括履歷諮詢、履歷照片拍攝、個人色彩分析及MBTI人格測試。

記者：蔡思宇

攝影：蘇正謙

