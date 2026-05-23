下禮拜打風？ 電腦預測季候風最早5月底爆發 天文台咁回應

天文台發表網誌《天氣隨筆》，預測今年南海西南季候風有機會於5月下旬至6月初爆發。在此之前，副熱帶高壓脊將為華南沿岸帶來高溫天氣，根據9天天氣預報，下周二至下周五（26日至29日）最高氣溫達33℃。隨季候風全面爆發，大量暖濕氣流將為本港帶來充沛水汽及不穩定天氣，甚至有利熱帶氣旋於季風槽上形成。天文台正密切監測南海潛在低壓系統的發展，呼籲市民留意最新天氣消息。

亞洲大陸受熱升溫 促使西南季候風爆發

天文台指，踏入五月，隨着北半球日照逐漸增多，亞洲大陸在太陽照射下，升溫速度較海洋快，導致近地面空氣受熱膨脹並上升。海陸兩者之間的溫度差異因而逐漸擴大，有利低壓區在亞洲大陸形成。由於風會由氣壓相對較高的地方吹向氣壓較低的地方，海洋上的暖濕氣流便會大致流向亞洲大陸的低壓中心，促使西南季候風（即夏季季候風）於南海全面爆發。

南海西南季候風或5月下旬至6月初爆發 前期天氣持續高溫

天文台表示，根據最新電腦預測，今年南海西南季候風有機會於5月下旬至6月初爆發。在西南季候風爆發前，副熱帶高壓脊通常會盤踞在南海及華南沿岸一帶，為該區帶來高溫天氣。西南季候風一般會持續影響華南沿岸至9月左右，其後會逐漸受到由亞洲大陸吹向海洋的東北季候風所取代。

水汽充沛致天氣不穩 6月初或現氣旋式環流

從氣候角度而言，南海西南季候風爆發是華南地區進入夏季的重要標誌。溫暖潮濕的空氣除了為華南沿岸及南海帶來充沛水汽外，充足的熱力條件亦會增加大氣的不穩定性，有利對流發展。此外，西南季候風與北半球的東北信風相遇會產生輻合，容易造成波動和漩渦，有利低壓系統於季風槽上形成，在適當的大氣配置下有機會發展成熱帶氣旋。

根據電腦模式預測850百帕斯卡風場距平圖，預料6月初南海及西北太平洋會出現顯著氣旋式環流距平特徵，顯示期間季風槽較為靠近南海北部至呂宋海峽一帶，這種大氣環流型態有利低壓系統在南海生成及發展。雖然目前對於6月初會否有熱帶氣旋於西北太平洋或南海生成仍言之尚早，但天文台會密切監測南海西南季候風爆發後可能影響本港的潛在低壓系統。天文台提醒市民留意最新天氣消息，為未來一兩周的活動做好準備。