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佛誕翌日假期｜醫管局15間家庭醫學診所提供服務

社會
更新時間：13:54 2026-05-23 HKT
發佈時間：13:54 2026-05-23 HKT

醫管局公布，佛誕翌日假期（25日）將有15間家庭醫學診所提供公眾假期家庭醫學門診服務。求診人士可透過電話預約系統、醫健通流動應用程式或HA Go流動應用程式內的「預約家庭醫學診所」功能，預約診症時間。
 
醫管局呼籲非緊急的病患者應避免使用急症室，盡量向家庭醫學門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。

同時，呼籲合資格人士及早接種流感及新冠疫苗，特別是高風險群組人士，減低自己和家人的感染機會，並降低感染後可能引致重症甚至死亡的風險。並提醒市民，在假日期間注意個人及環境衞生，避免傳播疾病。市民如出現呼吸道感染病徵，應戴上口罩及盡快求醫。

市民可瀏覽醫務衞生局《基層醫療指南》，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。

地區 家庭醫學診所 地址
港島區

 

香港仔賽馬會家庭醫學診所
筲箕灣賽馬會家庭醫學診所    
灣仔貝夫人家庭醫學診所
 

 

香港仔水塘道10號    
筲箕灣柴灣道8號一樓
灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層 
 
九龍區    

觀塘家庭醫學綜合中心
南昌家庭醫學診所
聖母醫院家庭醫學診所
新蒲崗柏立基家庭醫學診所
油麻地賽馬會家庭醫學診所   

觀塘協和街60號地下高層
長沙灣東京街西3號庫務大樓地下
黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下
新蒲崗太子道東600號
油麻地炮台街145號一樓
新界區     瀝源家庭醫學診所    
北區家庭醫學綜合中心    
大埔賽馬會家庭醫學診所    
將軍澳（寶寧路）家庭醫學診所    
荃灣戴麟趾夫人家庭醫學診所    
屯門家庭醫學診所    
元朗賽馬會家庭醫學診所
 		 沙田瀝源街9號地下    
上水衛和街3號北區社區健康中心大樓三樓    
大埔汀角路37號地下    
將軍澳寶寧路28號地下    
荃灣沙咀道213號    
屯門新墟青賢街11號    
元朗青山公路（元朗段）269號
 


 服務時間：上午9時至下午1時及下午2時至下午5時

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