佛誕翌日假期｜醫管局15間家庭醫學診所提供服務
更新時間：13:54 2026-05-23 HKT
發佈時間：13:54 2026-05-23 HKT
發佈時間：13:54 2026-05-23 HKT
醫管局公布，佛誕翌日假期（25日）將有15間家庭醫學診所提供公眾假期家庭醫學門診服務。求診人士可透過電話預約系統、醫健通流動應用程式或HA Go流動應用程式內的「預約家庭醫學診所」功能，預約診症時間。
醫管局呼籲非緊急的病患者應避免使用急症室，盡量向家庭醫學門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。
同時，呼籲合資格人士及早接種流感及新冠疫苗，特別是高風險群組人士，減低自己和家人的感染機會，並降低感染後可能引致重症甚至死亡的風險。並提醒市民，在假日期間注意個人及環境衞生，避免傳播疾病。市民如出現呼吸道感染病徵，應戴上口罩及盡快求醫。
市民可瀏覽醫務衞生局《基層醫療指南》，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。
|地區
|家庭醫學診所
|地址
|港島區
|
香港仔賽馬會家庭醫學診所
|
香港仔水塘道10號
|九龍區
|
觀塘家庭醫學綜合中心
|
觀塘協和街60號地下高層
|新界區
|瀝源家庭醫學診所
北區家庭醫學綜合中心
大埔賽馬會家庭醫學診所
將軍澳（寶寧路）家庭醫學診所
荃灣戴麟趾夫人家庭醫學診所
屯門家庭醫學診所
元朗賽馬會家庭醫學診所
|沙田瀝源街9號地下
上水衛和街3號北區社區健康中心大樓三樓
大埔汀角路37號地下
將軍澳寶寧路28號地下
荃灣沙咀道213號
屯門新墟青賢街11號
元朗青山公路（元朗段）269號
服務時間：上午9時至下午1時及下午2時至下午5時
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