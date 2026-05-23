神舟二十一號乘組在軌203天有望破中國紀錄 指令長張陸累計完成7次出艙活動

中國載人航天工程辦公室今早（23日）在酒泉衛星發射中心舉行的發布會，載人航天工程新聞發言人張靜波介紹了神舟二十一號航天員乘組在軌駐留期間的工作情況，以及目前取得的成果和進展。

神廿一乘組在軌逾二百天有望破最長紀錄

他表示，截至今天神舟二十一號航天員乘組在軌駐留已203天，有望刷新中國航天員乘組在軌駐留最長紀錄，目前各項工作進展順利，3名航天員狀態良好，此次任務期間，乘組共進行了3次出艙活動，完成神舟二十號飛船返回艙舷窗巡檢拍照、空間碎片防護裝置安裝、艙外設施設備巡檢等任務。



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張陸七次出艙創中國紀錄

他亦稱，指令長張陸已累計完成7次出艙活動，成為目前在艙外執行任務次數最多的中國航天員，而首次執行飛行任務的張洪章，作為載荷專家主要完成了面向空間應用的鋰離子電池電化學光學原位研究及生命領域、流體與燃燒實驗領域相關實驗，同樣首次執行飛行任務的武飛，是國家目前執行過出艙任務的最年輕的航天員。

首次實現小鼠太空密閉飼養

在空間科學與應用方面，他表示乘組與地面科技人員密切配合，在空間生命科學、空間材料科學、微重力基礎物理、航天醫學、航天新技術等領域，取得了階段性成果，包括國內首次實現了小鼠的空間密閉在軌飼養，為後續開展空間哺乳動物實驗奠定了技術基礎；在軌生成了低缺陷硒化銦晶體，已用於地面制備高性能場效應晶體管原型器件，性能顯著優於同類地面器件。

面部智能識別實現無創生理監測

在航天醫學領域，他表示通過對面部微活動的智能識別，實現了在軌生理指標的非接觸式檢測，初步構建了航天員運動疲勞評估模型。在航天技術領域，國內首次實現了櫻桃番茄和小麥在軌氣霧培養，驗證了相關關鍵技術；成功實現了新型離子液體推進劑在軌點火，獲取了催化點火和持續燃燒過程的動態光學信息。

廿天完成首次應急發射驗證滾動備份策略

另外，年底中國載人航天工程實施的首次應急發射任務，張靜波表示此次任務，在20天內穩步高效完成了應急處置工作，包括充分驗證了「打一備一」滾動備份策略的科學性有效性，面對突發情況，任務總指揮部最快速度調動力量，最大限度統籌資源，迅速制定航天員乘組返回和飛船應急發射方案，按計劃實現了航天員安全返回、備份飛船成功對接空間站，在實戰中全面檢驗了滾動備份策略的科學性、完備性和有效性，為空間站長期安全運行積累了寶貴經驗，也為國際航天領域高效應對突發事件提供了成功範例。

神廿三舷窗針對性改進增碎片防護能力

其次是更加強化了確保航天員生命安全的發展理念，進一步強化了載人航天人命關天的意識，進一步錘煉了嚴慎細實、萬無一失的作風；第三是對空間碎片形勢和在軌飛行器空間碎片的防護要求有了更加深刻的認識，為後續管控和應對此類風險積累了寶貴的實踐經驗，而即將發射的神舟二十三號載人飛船舷窗空間碎片防護方面已進行了適應性改進，增強了神舟載人飛船防空間碎片的能力。

記者 郭詠欣酒泉報道

