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中環摩天輪旁雪糕車再有樣本大腸菌群超標 已暫停營運 食安中心不排除檢控

社會
更新時間：22:27 2026-05-22 HKT
發佈時間：22:27 2026-05-22 HKT

食環署食安中心今日（22日）表示，繼昨日（21日）公布中環摩天輪旁邊一輛持牌流動小販車的軟雪糕大腸菌群超標後，再發現該車另一個軟雪糕樣本大腸菌群含量達每克540個，超出法例標準。涉事流動車目前已按指示暫停營業，銷毀所有問題雪糕並進行徹底清潔消毒。中心指如有足夠證據將提出檢控。

同一雪糕車再驗出大腸菌群超標

食安中心發言人指，最新發現的違規樣本是在中心採取防控措施前抽取的，跟進調查仍會繼續。根據中心指示，有關牌照負責人已銷毀所有有問題的軟雪糕，並暫停營運該流動車，以進行徹底的清潔和消毒。此外，中心亦已向牌照負責人提供食物安全和衞生教育，以確保其已採取相應的改善措施。

相關新暈：中環摩天輪旁雪糕車軟雪糕大腸菌群含量超標2倍 食安中心指令即時停售

涉事雪糕車位於中環民光街33號摩天輪旁邊。資料圖片
涉事雪糕車位於中環民光街33號摩天輪旁邊。資料圖片

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群。違法者一經定罪，最高可被處罰款一萬元及監禁三個月。

食安中心解釋，大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，但並不表示必然會引起食物中毒。中心將會繼續跟進事件並採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。

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